Literatura de la poca vergüenza

El bochorno supremo jamás superado del mundo editorial, sin embargo, no corresponde a un premio, sino a un «lanzamiento cocinado». Tras una impresionante campaña publicitaria, la editorial Planeta lanzó en España, a principios de 2000, la novela Sabor a hiel, de la famosa periodista de chimentos Ana Rosa Quintana. En varias entrevistas de promoción, la supuesta autora dejó patente que no conocía la trama de su propia novela, y que se le escapaban algunos personajes. Era el inicio de un escándalo mayor. No solo la novela estaba escrita por encargo, sino que el autor en las sombras, según se comprobó luego, había plagiado pasajes íntegros de otras autoras: páginas de lo más anodinas de Danielle Steel y Ángeles Mastretta, para colmo de colmos. Estamos hablando de robarle la golosina a un huerfanito ciego y en silla de ruedas, luego de darle una buena tunda.