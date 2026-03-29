Por qué no encontrás resultados en tu entrenamiento a pesar de ser constante: los signos invisibles de advertencia

Seguramente te pasó: cumplís con los días de gimnasio, seguís la rutina y te esforzás, pero en lugar de sentirte cada vez más fuerte, sentís que cada sesión es una montaña imposible de escalar. Cuando los resultados no aparecen a pesar de la constancia, la renuncia parece la opción más tentadora, sin darnos cuenta que pueden haber signos que estamos pasando por alto.
Dana Santas, especialista en fortalecimiento y movilidad en deportes profesionales, explica en un artículo de CNN que la consistencia no lo es todo. Si el ejercicio sigue siendo igual de agotador semana tras semana, es momento de mirar los factores que suelen pasar inadvertidos, que van más allá de los kilos de peso levantados o el número de veces que vamos al gimnasio.
La falta de movilidad genera tensión innecesaria
Muchos programas de entrenamiento se enfocan en la fuerza o la intensidad, pero olvidan la movilidad. Cuando una articulación no tiene su rango completo de movimiento, el cuerpo tiene que trabajar el doble para realizar el mismo ejercicio. Eso no es eficiencia, es sobreesfuerzo.
"Si un ejercicio se siente consistentemente más difícil de un lado, particularmente en una articulación, a menudo se trata de una movilidad inhibida, no de una falta de fuerza", explica la especialista. Trabajar la movilidad antes de entrenar permite que los músculos hagan su especialidad sin luchar contra las trabas del propio cuerpo.
El riesgo de una mala alineación corporal
A medida que el cuerpo compensa la falta de movimiento, la alineación cambia. Por ejemplo, si respirás solo con el pecho y no involucrás el diafragma, las costillas se elevan y el "core" pierde estabilidad. Esto obliga a otros músculos a trabajar de más para mantenerte en pie, agotándote antes de tiempo.
Para solucionar esto, es vital resetear la postura antes de levantar peso. Una exhalación profunda ayuda a "apilar" las costillas sobre la pelvis. Según Santas, "no se trata de apretar o tensar, sino de restaurar el equilibrio y la postura para que el movimiento no dependa de compensaciones".
La tensión protectora del sistema nervioso
Cuando el cuerpo detecta que algo no está alineado o estable, el sistema nervioso reacciona creando una "tensión protectora". Los músculos se tensan para proteger las articulaciones que se sienten sobrecargadas, especialmente en el cuello, la zona lumbar y las caderas.
Esta tensión no es un error, sino un mecanismo de defensa. Sin embargo, si se vuelve crónica, restringe el movimiento. La solución no es solo estirar, sino fortalecer el control mediante ejercicios lentos y coordinados con la respiración, como el "bird dog", para que el cuerpo se sienta seguro y suelte esa rigidez.
Una respiración deficiente agota tu energía
La respiración superficial, centrada en el pecho, mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta constante. Esto aumenta la demanda de energía y limita la capacidad del cuerpo para recuperarse durante el propio entrenamiento. El costo energético sube y el ejercicio se siente mucho más pesado de lo que debería.
"La respiración óptima favorece tanto la estabilidad como la recuperación", señala la experta. Santas recomienda enfocarse en una respiración nasal constante durante el calentamiento y exhalaciones completas durante el esfuerzo, bajando la intensidad si la respiración se vuelve errática o agitada.
La recuperación insuficiente detiene la adaptación
El progreso físico no ocurre mientras entrenás, sino mientras descansás. Si tu sistema nervioso está siempre acelerado y no lográs "bajar un cambio", los tejidos no se adaptan. La rigidez persistente y el dolor muscular constante son señales claras de que no le estás dando a tu cuerpo el tiempo que necesita.
La recuperación no es simplemente sentarse en el sillón. Incluye una buena nutrición, sueño de calidad y sesiones de baja intensidad como yoga o caminatas suaves. Estos momentos permiten que el cuerpo procese el esfuerzo y se prepare para la siguiente sesión, evitando el síndrome de sobreentrenamiento.