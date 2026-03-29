Por qué no encontrás resultados en tu entrenamiento a pesar de ser constante: los signos invisibles de advertencia

Seguramente te pasó: cumplís con los días de gimnasio, seguís la rutina y te esforzás, pero en lugar de sentirte cada vez más fuerte, sentís que cada sesión es una montaña imposible de escalar. Cuando los resultados no aparecen a pesar de la constancia, la renuncia parece la opción más tentadora, sin darnos cuenta que pueden haber signos que estamos pasando por alto.