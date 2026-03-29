Colosos de piedra y un auténtico laberinto natural: Los Gigantes, el paisaje argentino propio de una saga mítica

Una sensación de pequeñez embarga el cuerpo ante la postal de Los Gigantes, un auténtico paraje de energía cruda, mineral y atemporal que quita el aliento. Un sistema de montañas que remite a la mitología nórdica o alguna escena de El Señor de los Anillos. Al oeste de la provincia de Córdoba, a unos 80 km de la Capital, en el límite entre el Valle de Punilla y Traslasierra, se encuentra este majestuoso escenario fosilizado.