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Cómo llegar a Puesto La Lagunita: un rincón paradisíaco entre las serranías tucumanas

Escondido entre montañas, sierras y caminos sinuosos está este paraje de ensueño colgado en medio de las nubes.

Puesto La Lagunita, un paraje idílico en Raco. Puesto La Lagunita, un paraje idílico en Raco. Matías Sancre vía Tik Tok
Luisina Acosta
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Por las cumbres tucumanas, el sol entra mientras una llanura se dibuja hasta alcanzar un precipicio. Las nubes cubren lo que puede haber en el fondo, mientras apenas unas casas pintan de blanco el arribo al Puesto La Lagunita. Entre las quebradas y los caminos sinuosos por el cerro Cabra Horco de Raco, se encuentra este paraje a unos 2.000 metros de altura.

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A los pies del Cerro Cabra Horco Chico, en Raco, se encuentra el Puesto la Lagunita, un punto de retorno donde las vistas hacen valer la exigente caminata que implica ascender hasta esta cumbre. Según informó Matías Sancre Molina, arquitecto que recorre Tucumán y suma más de 10 mil seguidores en su cuenta de Instagram, este trayecto dura unos 22 kilómetros en subida y bajada y permite apreciar paisajes idílicos.

Postales de ensueño en la montaña

Para llegar al Puesto Lagunita se debe concluir una caminata exigente, teniendo en cuenta que este sitio funciona como base y no como la cima definitiva del cerro. El trekking hasta el lugar consiste en una subida de 11 km desde Estancia Sauce Yaco, en la localidad de Raco, a unos 10 km de El Siambón y 65 km de San Miguel de Tucumán. Las serranías y las pintorescas viviendas se revelan en el acceso por la Ruta Provincial 341.

El despliegue hasta el Puesto la Lagunita requiere de preparación física para atravesar las laderas del Cerro Cabra Horco a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, una elevación destacada en las crestas de Raco, con un desnivel de 1.500 metros y rutas de dificultad media.

Un clásico del montañismo tucumano

El cerro Cabra Horco es conocido por sus postales panorámicas de ensueño y frecuentemente visitado por organizaciones de montañismo y trekking, como las travesías de la Asociación Argentina de Montaña. En la zona se encuentra la "Lagunita del cerro Cabra Horco" a 2.150 msnm, en camino hacia el paraje Las Arquitas.

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