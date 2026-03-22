Cómo llegar a Puesto La Lagunita: un rincón paradisíaco entre las serranías tucumanas

Postales de ensueño en la montaña

Para llegar al Puesto Lagunita se debe concluir una caminata exigente, teniendo en cuenta que este sitio funciona como base y no como la cima definitiva del cerro. El trekking hasta el lugar consiste en una subida de 11 km desde Estancia Sauce Yaco, en la localidad de Raco, a unos 10 km de El Siambón y 65 km de San Miguel de Tucumán. Las serranías y las pintorescas viviendas se revelan en el acceso por la Ruta Provincial 341.