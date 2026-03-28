El programa “La Salud va a la Escuela” realizó controles médicos en Yerba Buena
La iniciativa tiene alcance provincial y cuenta con la participación de médicos pediatras, clínicos, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas y agentes sanitarios, quienes realizan controles integrales de salud a los alumnos.
En la Escuela Petrona de Adami se llevó adelante una jornada del programa “La Salud va a la Escuela”, una iniciativa que busca acercar controles médicos a los estudiantes en el propio ámbito educativo.
El programa tiene alcance provincial y cuenta con la participación de médicos pediatras, clínicos, odontólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas y agentes sanitarios, quienes realizan controles integrales de salud a los alumnos.
Durante la jornada se efectúan exámenes médicos completos para los niños que deben realizar el ingreso a jardín de cinco años, a la escuela primaria y a la secundaria, facilitando así los controles necesarios para el inicio del ciclo escolar.
La modalidad del programa consiste en realizar todos los estudios correspondientes en la escuela y, en caso de detectar alguna patología o situación que requiera mayor atención, derivar al estudiante a centros de salud de mayor complejidad para su seguimiento.
“En este contexto no solo facilitamos el control de toda la población escolar, sino que también es muy importante para los papás porque acortamos y facilitamos la logística, tanto en lo económico como en la disponibilidad de tiempo”, destacó la directora de Salud del Carrillo, Flavia Molé.
Estas acciones permiten garantizar el acceso a controles médicos y promover la prevención desde edades tempranas, acompañando a las familias y fortaleciendo el cuidado de la salud.