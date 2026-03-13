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El operativo "Salud va a la Escuela" llega la próxima semana a Yerba Buena

El objetivo es facilitar el trámite de la ficha médica escolar a padres y estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, garantizando un inicio de ciclo lectivo saludable y sin contratiempos.

El operativo Salud va a la Escuela llega la próxima semana a Yerba Buena
Hace 36 Min

En el marco del operativo sanitario provincial “Salud va a la Escuela”, la Municipalidad de Yerba Buena, en conjunto con el Siprosa, desplegará equipos de salud para recorrer distintos establecimientos educativos. El objetivo es facilitar el trámite de la ficha médica escolar a padres y estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, garantizando un inicio de ciclo lectivo saludable y sin contratiempos.

El equipo interdisciplinario está conformado por profesionales del municipio y del Siprosa, entre los que se destacan médicos pediatras, fonoaudiólogos, odontólogos, oftalmólogos y nutricionistas, que serán los encargados de realizar los exámenes.

Cronograma de atenciones:

- Lunes 16 de marzo: Escuela Thames, Aconquija 1690.

- Martes 17 de marzo: Escuela Reconquista, Berutti 21.

- Miércoles 18 de marzo: Escuela Clotilde Doñate, Solano Vera y Boulevard 9 de Julio.

- Miércoles 25 de marzo: Escuela Petrona de Adami, en Perón y Saavedra Lamas.

- Jueves 26 de marzo, Escuela Jardín Thames, en Aconquija 1960.

- Viernes 27 de marzo en la Escuela 331, sobre la Ruta Provincial 340.

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