El operativo "Salud va a la Escuela" llega la próxima semana a Yerba Buena

En el marco del operativo sanitario provincial “Salud va a la Escuela”, la Municipalidad de Yerba Buena, en conjunto con el Siprosa, desplegará equipos de salud para recorrer distintos establecimientos educativos. El objetivo es facilitar el trámite de la ficha médica escolar a padres y estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, garantizando un inicio de ciclo lectivo saludable y sin contratiempos.