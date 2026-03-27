Becas Progresar 2026: ¿cuáles son los nuevos requisitos para acceder al programa?

El Gobierno nacional confirmó modificaciones en los requisitos para acceder a las Becas Progresar 2026. Las modificaciones quedaron establecidas en la Resolución N°172/2026, que fue oficializada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell. De acuerdo con la normativa, el esquema de inscripción estará organizado en cuatro líneas específicas.
En ese marco, se dispuso fijar el monto mensual de las líneas “Finalización de la educación obligatoria”, “Fomento de la educación superior”, “Progresar Enfermería” y “Progresar Formación Profesional” en $35.000.
Entre los principales cambios, se detalló que quienes hayan sido aprobados en la primera convocatoria recibirán la asistencia durante los doce meses del año. En tanto, aquellos que resulten seleccionados en una segunda instancia podrán acceder al beneficio por un período máximo de seis meses.
Además, la renovación de la beca podrá extenderse hasta un máximo de cuatro años, con un límite de hasta dos cursos por ciclo lectivo.
En cuanto a los requisitos, se indicó que:
- Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
- Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria a la beca
- También podrán inscribirse personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
- Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán hacerlo sin límite máximo de edad.
- Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). No se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Ser alumno regular.
- Solicitar la beca dentro de los plazos fijados por la convocatoria respectiva, validando los datos previamente con Mi Argentina.
- Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma “Progresar”.
Fomento de la Educación Superior
- Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
- Tener al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre 17 y 25 años de edad.
- Se podrá percibir la beca, hasta los 30 años, ampliándose para los grupos compuestos por personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años.
- Los integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, personas afrodescendientes y/o afroargentinas podrán inscribirse sin límite máximo de edad, si acreditan la documentación respaldatoria la línea de descendencia.
- Las personas que ingresen a cursar sus estudios en profesorados y/o universidades de gestión estatal de Matemática, Química, Física y Biología, hasta treinta años cumplidos.
- Los ingresos de postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) y no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Ser egresado del nivel secundario y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Cursar o ingresar a cursar una carrera de grado o pregrado, cuyos planes de estudio tengan reconocimiento oficial, en instituciones públicas tales como Universidades Nacionales, Provinciales, Institutos Universitarios Nacionales, así como en Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal.
Progresar Enfermería
- Ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos cinco años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
- Tener un mínimo de 17 años de edad y no habrá límite máximo.
- Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres y tampoco se considerarán las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior o Universidades Nacionales o Provinciales de Gestión Estatal.
- Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptos en el PRONAFE podrán acceder a los beneficios del Programa, siempre que su cuota mensual sea menor al monto vigente establecido para la Asignación Universal por Hijo.
Formación Profesional
- Ser argentinos nativos, o naturalizados, o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país, y contar con documento nacional de identidad (DNI).
- Tener, al momento del cierre de la convocatoria a la beca, entre dieciocho 18 y 24 años cumplidos.
- Para las personas que se encuentren a cargo de un hogar monoparental con hijos de menos de 18 años se ampliará el límite hasta los 35 años. Al igual que para las que no cuenten con un trabajo formal registrado.
- Las personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas y personas afrodescendientes y/o afroargentinas lo harán sin límite máximo de edad.
- Los ingresos del postulante no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Además, no se tendrán en cuenta como ingreso las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).