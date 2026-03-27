Tarucas no dejó dudas: goleó, convenció y se ilusiona en el Súper Rugby Américas

En el deporte, las dudas no se discuten: se eliminan ganando. Pero no de cualquier manera. Hay que jugar bien, hay que sostener una idea y, sobre todo, hay que convencer. A todos. Desde el head coach hasta el último fanático en la tribuna. Porque una victoria casual no construye nada, y a veces una derrota bien jugada dice mucho más. Tarucas aprendió la lección a los golpes. Venció a Dogos con lo justo y con un try de dudosa validez. Perdió contra Pampas tras ser superado. Y superó a Yacaré con una sensación agridulce: un primer tiempo arrollador y un segundo en el que pidió la hora.