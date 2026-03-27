Tarucas vuelve a casa con una fiesta completa: rugby, música y compromiso social ante Cobras

Tarucas no solo juega, sino que propone. Y en la sexta fecha del Súper Rugby Américas, la franquicia del norte buscará reafirmar esa identidad cuando reciba a Cobras de Brasil en el estadio Héctor “El Gallo” Cabrera del Lawn Tennis, en una jornada que promete mucho más que 80 minutos de rugby.
El partido comenzará a las 19, pero la experiencia se pondrá en marcha dos horas antes. Desde las 17, las puertas del estadio se abrirán para darle lugar a una previa pensada para toda la familia. En el ingreso funcionará un fan fest con espacios recreativos, propuestas para distintas edades y un patio de comidas que acompañará la antesala del encuentro.
La conducción le pondrá ritmo a la previa con sorteos, entrevistas y dinámicas con el público. Y como parte de una apuesta que busca consolidar el espectáculo integral, el entretiempo tendrá música en vivo: La Tecla será la encargada de subir al escenario para sostener la energía de una jornada que apunta a convertirse en una verdadera fiesta.
En lo deportivo, el duelo ante Cobras aparece como una parada clave para Tarucas. El equipo tucumano necesita seguir sumando en una tabla cada vez más exigente, pero también encontrar regularidad en su rendimiento, uno de los puntos que el propio plantel marcó como desafío en las últimas semanas.
Sin embargo, el evento trasciende lo estrictamente deportivo. La jornada tendrá un fuerte componente solidario: el estacionamiento será pago y todo lo recaudado será destinado a la Fundación de Albergues Infantiles (FAI). El operativo estará coordinado junto a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con la colaboración de la Escuela de Suboficiales, efectivos de la Policía de Tucumán y el Instituto de Enseñanza Superior de la Policía.
Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial de la franquicia, y quienes cuenten con Club La Gaceta tendrán acceso a una promoción especial de 2x1.
Así, Tarucas se prepara para una noche en la que el resultado será importante, pero no lo único. Porque en Tucumán, el rugby empieza a construirse también como experiencia: con juego, con comunidad y con una identidad que busca crecer dentro y fuera de la cancha.