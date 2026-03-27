Tarucas vuelve a casa con una fiesta completa: rugby, música y compromiso social ante Cobras

Sin embargo, el evento trasciende lo estrictamente deportivo. La jornada tendrá un fuerte componente solidario: el estacionamiento será pago y todo lo recaudado será destinado a la Fundación de Albergues Infantiles (FAI). El operativo estará coordinado junto a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con la colaboración de la Escuela de Suboficiales, efectivos de la Policía de Tucumán y el Instituto de Enseñanza Superior de la Policía.