Se viene una nueva semana de paro en la UNT

“Mientras aumentan los precios de alimentos, alquileres, tarifas de servicios públicos y combustibles, los salarios docentes continúan rezagados. En este contexto, Adiunt reclama un aumento salarial de emergencia, la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y presupuesto suficiente para becas estudiantiles, investigación, ciencia y técnica”, indicó el gremio que preside Anahí Rodríguez.
Las medidas de fuerza comenzarán el lunes 30, con clases públicas y una olla popular. El martes 31 a las 9, se realizará la Asamblea General Docente en la sede sindical (La Rioja 437). “El objetivo es debatir la situación salarial y presupuestaria, definir el plan de acción y resolver el mandato al Congreso de la Conadu Histórica”, consignó. Además, el 1 de abril desde las 10 se desarrollarán clases públicas en plaza Independencia, “Adiunt convoca a la docencia universitaria, a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a acompañar estas acciones en defensa del salario, el presupuesto y el derecho social a la educación superior”, señaló el gremio .
Esta medida de fuerza se suma a otras jornadas de conflicto que impactaron en las actividades de las distintas unidades académicas. Ya se habían llevado adelante diversas acciones durante el paro del 16 al 21 de marzo. También, por convocatoria del Plenario de Conadu Histórica, se concretó un paro de 48 horas con movilización el 27 de febrero y el 2 de marzo. Y con anterioridad, se había protagonizado una protesta el 11 de febrero. “¡Por salarios dignos! ¡La ley se cumple, no se modifica! ¡La universidad pública no es un gasto”, son algunas de las consignas de esta protesta.