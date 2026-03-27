Quién es Nico Paz, el chico que nació en España y tuvo su bautismo goleador contra Mauritania

De promesa a alternativa real

Por eso, su gol ante Mauritania no fue solo una perlita estética. Fue también una señal. Paz ya había debutado con la Mayor en octubre de 2024 y en aquel estreno hasta asistió a Lionel Messi frente a Bolivia; ahora, con más rodaje, más cuerpo competitivo y un presente sólido en Italia, empieza a dejar de ser solo una apuesta a futuro para convertirse en una variante concreta en la estructura de Scaloni. Nació en España, creció en el Real Madrid y hoy brilla en Como, pero en la Bombonera volvió a confirmar que su historia futbolística quiere escribirse con la camiseta argentina