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"Expropiar está mal, porque robar está mal": las principales definiciones de Milei en cadena nacional

El jefe de Estado se pronunció luego de la decisión de la Justicia de Estados Unidos y lanzó fuertes críticas al kirchnerismo.

EXPROPIACIÓN DE YPF. El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia estadounidense. EXPROPIACIÓN DE YPF. El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia estadounidense.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei emitió este viernes un mensaje grabado desde la Casa Rosada para celebrar la decisión de la Justicia de Estados Unidos de fallar a favor de la Argentina en el litigio legal por la expropiación de YPF. 

El mensaje fue emitido en cadena nacional. Duró siete minutos y medio. Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario habló acompañado de altos funcionarios de su gabinete: Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía; Pablo Quirno, canciller; y Sebastián Amerio, procurador del Tesoro.

A continuación, las principales definiciones del jefe de Estado: 

- "La Justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Un juicio que de perderlo hubiera implicado pagar la suma de U$S18.000 millones".

Milei celebró el fallo por YPF y cargó contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof: “Nos sumieron en una aventura suicida”

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- "Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista".

- "Hoy tenemos una Nación más rica, pero también más seria, que honra sus compromisos y defiende su patrimonio en la arena internacional".

- "Hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad".

- "Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal".

VIDEO. Reviví la cadena nacional de Javier Milei tras el fallo de la Justicia de EEUU sobre YPF

VIDEO. Reviví la cadena nacional de Javier Milei tras el fallo de la Justicia de EEUU sobre YPF

- "Una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible".

- "Esta administración una vez más levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro".

- "Hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente".

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