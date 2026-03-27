Qué hacer en San Miguel de Tucumán este fin de semana: eventos, ferias y espectáculos para disfrutar

El último fin de semana de marzo llega con una variada propuesta de actividades artísticas, recreativas y culturales organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, pensadas para vecinos y turistas.
Dentro de la programación se destacan nuevas salidas de La Ruta de la Empanada, una función en el Teatro Rosita Ávila y un taller de reciclado en la Plaza Gutenberg.
Además, habrá caminatas guiadas, ferias en distintos espacios públicos, paseos del Bus Turístico SMT y del Autobús de la Aventura, junto con actividades en el Campus Educativo Ambiental. La agenda también incluye clases de gimnasia y otras propuestas para todas las edades.
Desde el municipio recordaron que la programación está sujeta a cambios de acuerdo a las condiciones climáticas.
Sábado 28 de marzo
9.30 - Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia intensa.
10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
17 a 21 – Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita. Además, este sábado, se dictará un taller de compostaje, de 18 a 20; y a las 17.30 habrá una "Jornada por la memoria" con taller de bordado, conversatorio, forestación y proyección del cortometraje "Memorias en hilos y voces" de La Palta.
18 - En el marco del ciclo La Muni en las Plazas, se ofrecerá un taller gratuito de reciclado y de creación de macetas biodegradables de yerba, en la Plaza Gutenberg, ubicada en avenida Democracia, esquina Ayacucho. Se suspende por lluvia.
18 a 23 - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
18 a 1 - Feria Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
19 y 20 - Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde las 18.40, por orden de llegada. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
19.30 – El Bus Turístico SMT realizará el paseo nocturno “Las luces de mi ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.
Domingo 29 de marzo
10 a 13 y de 15 a 20 - Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
17 a 21 – El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita. Además, este domingo, a las 18 h , se dictará un taller de cerámica con temática alusiva a las Pascuas y también habrá un taller de compostaje. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.
18 a 23 - Feria Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
18 a 00 – Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300.
18 a 00 - Feria de Artesanos en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
18 a 00 - Feria Gourmet en el Parque El Provincial, en avenida Roca y 9 de Julio.
18 a 00 - Feria de Emprendedores en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
18 a 00 - Paseo Gastronómico en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
19 – El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
19 y 20 - Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde las 18.40, por orden de llegada. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.