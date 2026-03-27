Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

El inicio del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 dejó señales claras en Suzuka: Mercedes arrancó con fuerza, McLaren respondió en la segunda tanda y Franco Colapinto transitó una jornada de adaptación en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
La actividad comenzó con la FP1 dominada por George Russell, que marcó el mejor tiempo con un registro de 1:31.666, apenas por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli. El dominio de la escudería alemana, que ya había mostrado solidez en Australia y China, volvió a quedar en evidencia en los primeros minutos del fin de semana. Detrás se ubicaron los McLaren y los Ferrari, mientras que Max Verstappen se mantuvo en la pelea dentro de un grupo muy parejo.
Para Colapinto, la primera práctica tuvo altibajos. El argentino comenzó dentro del top 10 en los primeros minutos, pero una detención en boxes por un problema de comunicación lo retrasó en la tabla. Aun así, logró completar la sesión con una progresión sostenida y finalizó en el puesto 16°, a menos de cuatro décimas de su compañero Pierre Gasly.
En la FP2, el escenario cambió. Oscar Piastri marcó el mejor tiempo del día con 1:30.133 y encabezó la reacción de McLaren frente al poderío inicial de Mercedes. El australiano superó a Russell y Antonelli, mientras que Lando Norris, Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los primeros puestos.
Colapinto, en tanto, cerró la jornada en el puesto 17°. El piloto de Alpine trabajó con distintas configuraciones, incluyendo tandas largas con tanque lleno, en una sesión más enfocada en ritmo de carrera que en la vuelta rápida. Aunque los resultados lo dejaron lejos de los puestos de punta, el balance general fue positivo: sumó kilómetros, se adaptó a las características técnicas de Suzuka y quedó cerca de Gasly, su referencia directa dentro del equipo.
Con dos prácticas completadas, el argentino ya superó el primer desafío del fin de semana y buscará dar un salto en la clasificación.