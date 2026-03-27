Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

La actividad comenzó con la FP1 dominada por George Russell, que marcó el mejor tiempo con un registro de 1:31.666, apenas por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli. El dominio de la escudería alemana, que ya había mostrado solidez en Australia y China, volvió a quedar en evidencia en los primeros minutos del fin de semana. Detrás se ubicaron los McLaren y los Ferrari, mientras que Max Verstappen se mantuvo en la pelea dentro de un grupo muy parejo.