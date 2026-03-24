Scaloni encontró reemplazo para Montiel: quién es el debutante que se suma a la convocatoria de la Selección Argentina

Formado en San Lorenzo y transferido a Palmeiras en 2024, Giay suma rodaje en el fútbol brasileño, donde acumula 73 partidos. En lo que va de 2026 disputó siete encuentros y registró 335 minutos en cancha. Su llegada al seleccionado se da en un puesto con pocas variantes, donde Nahuel Molina y Montiel fueron las principales opciones durante el ciclo.