Secciones
DeportesFútbol

Scaloni encontró reemplazo para Montiel: quién es el debutante que se suma a la convocatoria de la Selección Argentina

Agustín Giay tiene su primera citación en la Mayor y se incorpora para los amistosos ante Mauritania y Zambia.

CONVOCADO. El lateral surgido en San Lorenzo y hoy en Palmeiras tendrá su primera experiencia con la Selección Argentina. CONVOCADO. El lateral surgido en San Lorenzo y hoy en Palmeiras tendrá su primera experiencia con la Selección Argentina.
Hace 1 Hs

La lista de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni para los amistosos frente a Mauritania y Zambia volvió a modificarse. Tras la lesión de Gonzalo Montiel, el cuerpo técnico decidió convocar a Agustín Giay, lateral derecho de 22 años que juega en Palmeiras.

Montiel quedó desafectado por un desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió en su último partido con River. De esta manera, Giay se incorpora a los entrenamientos de la Selección en lo que será su primera citación a la Mayor.

Se trata del segundo cambio en la nómina. Días atrás, Lucas Martínez Quarta había ingresado en lugar de Leonardo Balerdi, quien también quedó fuera por lesión. La lista, que inicialmente era de 28 jugadores, había sido ampliada a 30 con las inclusiones de Joaquín Panichelli y Franco Mastantuono.

Formado en San Lorenzo y transferido a Palmeiras en 2024, Giay suma rodaje en el fútbol brasileño, donde acumula 73 partidos. En lo que va de 2026 disputó siete encuentros y registró 335 minutos en cancha. Su llegada al seleccionado se da en un puesto con pocas variantes, donde Nahuel Molina y Montiel fueron las principales opciones durante el ciclo.

El defensor ya tuvo participación en las Juveniles de la AFA. Fue campeón en el torneo de L’Alcudia en 2022 y formó parte del plantel que disputó el Mundial Sub 20 de 2023 en Argentina, bajo la conducción de Javier Mascherano.

La convocatoria le abre una oportunidad en una posición que ha presentado dificultades para consolidar alternativas. A la baja de Montiel se suma la lesión de Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y tampoco está disponible.

Giay se suma así a la preparación del seleccionado en esta fecha FIFA, en la que Argentina afrontará sus últimos compromisos en el país antes del Mundial 2026.

Temas Selección Argentina de fútbolPalmeirasLionel ScaloniArgentinaGonzalo MontielAgustín Giay
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Queríamos jugarla: un jugador de la Selección habló tras la suspensión de la Finalissima contra España

"Queríamos jugarla": un jugador de la Selección habló tras la suspensión de la Finalissima contra España

La selección femenina iraní de fútbol fue homenajeada en Teherán

La selección femenina iraní de fútbol fue homenajeada en Teherán

La Selección Argentina jugará con Guatemala y la AFA ya busca un segundo rival para marzo

La Selección Argentina jugará con Guatemala y la AFA ya busca un segundo rival para marzo

Marcha atrás de Scaloni: Mastantuono y Panichelli vuelven a la Selección

Marcha atrás de Scaloni: Mastantuono y Panichelli vuelven a la Selección

La Selección Argentina se queda sin partidos y cambia todos sus planes antes del Mundial

La Selección Argentina se queda sin partidos y cambia todos sus planes antes del Mundial

Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
3

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Adorni busca retomar su agenda de gestión
4

Adorni busca retomar su agenda de gestión

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
5

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado
6

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Más Noticias
Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

A 50 años del golpe de Estado: de Tucumán a la Casa Rosada, la crónica de 24 horas que cambiaron el país para siempre

Comentarios