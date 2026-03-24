Scaloni encontró reemplazo para Montiel: quién es el debutante que se suma a la convocatoria de la Selección Argentina

La lista de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni para los amistosos frente a Mauritania y Zambia volvió a modificarse. Tras la lesión de Gonzalo Montiel, el cuerpo técnico decidió convocar a Agustín Giay, lateral derecho de 22 años que juega en Palmeiras.
Montiel quedó desafectado por un desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió en su último partido con River. De esta manera, Giay se incorpora a los entrenamientos de la Selección en lo que será su primera citación a la Mayor.
Se trata del segundo cambio en la nómina. Días atrás, Lucas Martínez Quarta había ingresado en lugar de Leonardo Balerdi, quien también quedó fuera por lesión. La lista, que inicialmente era de 28 jugadores, había sido ampliada a 30 con las inclusiones de Joaquín Panichelli y Franco Mastantuono.
Formado en San Lorenzo y transferido a Palmeiras en 2024, Giay suma rodaje en el fútbol brasileño, donde acumula 73 partidos. En lo que va de 2026 disputó siete encuentros y registró 335 minutos en cancha. Su llegada al seleccionado se da en un puesto con pocas variantes, donde Nahuel Molina y Montiel fueron las principales opciones durante el ciclo.
El defensor ya tuvo participación en las Juveniles de la AFA. Fue campeón en el torneo de L’Alcudia en 2022 y formó parte del plantel que disputó el Mundial Sub 20 de 2023 en Argentina, bajo la conducción de Javier Mascherano.
La convocatoria le abre una oportunidad en una posición que ha presentado dificultades para consolidar alternativas. A la baja de Montiel se suma la lesión de Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles y tampoco está disponible.
Giay se suma así a la preparación del seleccionado en esta fecha FIFA, en la que Argentina afrontará sus últimos compromisos en el país antes del Mundial 2026.