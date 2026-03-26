Mauritania, el rival desconocido que pondrá a prueba a la Selección en la previa del Mundial

Más allá del seleccionado, el contexto del fútbol local también presenta particularidades llamativas. La liga mauritana, lejos de consolidarse como una competencia estable, ha sido escenario de situaciones poco habituales. La más impactante se dio recientemente, cuando el club sudanés Al-Hilal de Omdurman se consagró campeón sin siquiera jugar en su país de origen. Debido al conflicto bélico en Sudán, el equipo se trasladó a Mauritania y compitió en su liga, logrando el título a miles de kilómetros de su ciudad natal.