Mauritania, el rival desconocido que pondrá a prueba a la Selección en la previa del Mundial
Con una historia futbolística reciente, un plantel con varios nacionalizados y una liga atravesada por situaciones insólitas, el combinado africano aparece como una incógnita para la Selección Argentina antes de su presentación en La Bombonera.
La reconfiguración del calendario internacional obligó a la Selección Argentina a buscar alternativas de último momento tras la suspensión de la Finalissima frente a Selección de España. En ese contexto, apareció un rival tan inesperado como enigmático: Selección de Mauritania, un equipo con escaso recorrido en la elite pero con particularidades que lo convierten en un caso singular dentro del mapa del fútbol internacional.
Con una población cercana a los cinco millones y medio de habitantes y un territorio dominado casi en su totalidad por el desierto del Sahara, Mauritania presenta un contexto muy distinto al de las grandes potencias futbolísticas. Su capital, Nuakchot, concentra buena parte de la actividad, mientras que el resto del país se caracteriza por su geografía hostil y su dispersión poblacional.
En dicho país el fútbol comenzó a organizarse de manera más formal hace apenas algunas décadas. A pesar de ese avance, muchos clubes todavía funcionan bajo un esquema híbrido, donde los jugadores perciben ingresos pero, en varios casos, deben complementarlos con otras actividades laborales.
Uno de los pilares de ese crecimiento fue la decisión dirigencial de impulsar la nacionalización de futbolistas con raíces mauritanas nacidos en Europa. Este mecanismo permitió elevar el nivel competitivo del plantel y ampliar el abanico de opciones. Casos recientes como los de Djeidi Gassama, surgido en Francia y actualmente en el Rangers de Escocia, o Oumar Ngom, mediocampista del Lecce italiano, reflejan esta estrategia que busca acortar distancias con selecciones más consolidadas.
El impacto de estas incorporaciones no tardó en verse reflejado en el plano continental. Mauritania logró clasificarse a tres de las últimas cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones, un hito significativo para una selección históricamente relegada. Sin embargo, su rendimiento todavía muestra limitaciones: en esas participaciones apenas consiguió una victoria, lo que evidencia que el proceso aún está en etapa de maduración.
ð²ð· Â¡OTRA SORPRESA EN LA COPA AFRICANA! Â¡MAURITANIA A OCTAVOS!#Mauritania le ganÃ³ 1-0 a #Argelia (quedÃ³ eliminado), logrÃ³ el PRIMER TRIUNFO DE SU HISTORIA por Copa Africana y clasificÃ³ por PRIMERA VEZ a octavos de final.— Histoporte (@histoporte_) January 23, 2024
Pero este resultado histÃ³rico no es casualidad ðð» pic.twitter.com/924md6P6Tq
Más allá del seleccionado, el contexto del fútbol local también presenta particularidades llamativas. La liga mauritana, lejos de consolidarse como una competencia estable, ha sido escenario de situaciones poco habituales. La más impactante se dio recientemente, cuando el club sudanés Al-Hilal de Omdurman se consagró campeón sin siquiera jugar en su país de origen. Debido al conflicto bélico en Sudán, el equipo se trasladó a Mauritania y compitió en su liga, logrando el título a miles de kilómetros de su ciudad natal.
El amistoso ante Argentina, entonces, trasciende lo meramente competitivo. Para Mauritania, será una experiencia de alto nivel frente a uno de los campeones del mundo, una medida concreta para evaluar su crecimiento y detectar sus debilidades. Para el equipo sudamericano, en cambio, implicará enfrentarse a un rival poco estudiado, con dinámicas menos previsibles y con futbolistas que, en muchos casos, se desempeñan en ligas europeas.