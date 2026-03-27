Selección Argentina vs. Mauritania: hora, TV y probable formación para el amistoso en la Bombonera

Una de las grandes incógnita de la jornada gira en torno a Lionel Messi. Según lo observado en las últimas prácticas en el predio de Ezeiza, el capitán no formó parte del "11" inicial, por lo que se especula con que sume minutos ingresando desde el banco de suplentes. El plan del cuerpo técnico sería preservarlo para que sea titular el próximo martes ante Zambia.