Selección Argentina vs. Mauritania: hora, TV y probable formación para el amistoso en la Bombonera

La Selección Argentina tiene todo listo. Hoy, desde las 20.15, la "Albiceleste" enfrentará a Mauritania en la Bombonera, con el objetivo de acumular el rodaje necesario para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Para Lionel Scaloni, este encuentro es fundamental para terminar de pulir la lista de 26 convocados que representarán al país a partir de junio. Aunque el entrenador planea utilizar a la base de los futbolistas campeones del mundo, las lesiones y las suspensiones lo obligaron a realizar modificaciones en la estructura habitual del equipo.
Una de las grandes incógnita de la jornada gira en torno a Lionel Messi. Según lo observado en las últimas prácticas en el predio de Ezeiza, el capitán no formó parte del "11" inicial, por lo que se especula con que sume minutos ingresando desde el banco de suplentes. El plan del cuerpo técnico sería preservarlo para que sea titular el próximo martes ante Zambia.
La probable formación de Argentina
En el arco, el cuerpo técnico aún no lo tiene definido. Entre Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli o Juan Musso. La opción más concreta es que "Dibu" sea quien tome los guantes desde un inicio, pero no se descarta la posibilidad de que Rulli o Musso sumen minutos.
En la zona defensiva, Nahuel Molina ocupará el lateral derecho, mientras que la zaga central estará compuesta por Cristian Romero y Marcos Senesi. La titularidad de Senesi responde a la suspensión de Nicolás Otamendi y la baja por lesión de Lisandro Martínez. En el lateral izquierdo, la disputa por un lugar se mantiene entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, con el ex Independiente con mayores chances empezar el partido.
El medio campo presenta desafíos debido a la molestia muscular de Rodrigo De Paul, quien no será arriesgado desde el arranque. Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen su lugar asegurado, mientras que la tercera posición sería para el joven zurdo Nicolás Paz.
En el ataque, ante la ausencia de Lautaro Martínez, Julián Álvarez será el referente de área, acompañado por Nicolás González y Thiago Almada.
Cómo ver el partido por TV en vivo
El encuentro contará con una amplia cobertura televisiva para todo el país a través de las señales de Telefé (canal 10 en Cablevisión y Telecentro; canal 123 en DirecTV) y DSports.