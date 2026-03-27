Argentina perdió el segundo puesto del ranking FIFA: ¿Quién desplazó a la Selección?

El cambio de mando en la zona alta de la tabla fue impulsado por Francia. El combinado galo logró un triunfo clave frente a Brasil por 2-1 en un duelo amistoso, resultado que le permitió sumar 3.96 puntos. Con esta cosecha, los subcampeones del mundo alcanzaron las 1873.96 unidades, superando por apenas décimas a la Argentina, que quedó con 1873.33 puntos y retrocedió al tercer lugar.