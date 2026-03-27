Argentina perdió el segundo puesto del ranking FIFA: ¿Quién desplazó a la Selección?

Tras la jornada de amistosos y repechajes de este jueves, la Selección Argentina dejó de ser el segundo mejor combinado del planeta, según la actualización en tiempo real del Ranking FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que aún no hizo su presentación en esta ventana, fue superado por un margen mínimo por una potencia europea.
El cambio de mando en la zona alta de la tabla fue impulsado por Francia. El combinado galo logró un triunfo clave frente a Brasil por 2-1 en un duelo amistoso, resultado que le permitió sumar 3.96 puntos. Con esta cosecha, los subcampeones del mundo alcanzaron las 1873.96 unidades, superando por apenas décimas a la Argentina, que quedó con 1873.33 puntos y retrocedió al tercer lugar.
El nuevo mapa del Top 10
Con estos movimientos, la clasificación mundial quedó liderada por España, seguida ahora por Francia y con Argentina cerrando el podio. El cuarto lugar continúa en manos de Inglaterra, mientras que Portugal capitalizó la caída de Brasil para escalar a la quinta posición.
El "Scratch", por su parte, fue el otro gran perjudicado de la jornada: la derrota ante los franceses lo hizo retroceder al sexto puesto. El resto de los diez mejores se mantiene sin alteraciones, con Países Bajos, Marruecos, Bélgica y Alemania completando el listado en ese orden.
Salto trasandino y expectativa por el cierre
Más abajo en el ranking, Chile se destacó como el equipo sudamericano de mayor crecimiento. Gracias a su victoria frente a Cabo Verde, la "Roja" subió tres posiciones para ubicarse en el puesto 52.
De todas formas, cabe destacar que estas posiciones son parciales. El ranking definitivo y oficial de la FIFA se publicará una vez concluida la totalidad de la fecha internacional, cuando todos los seleccionados hayan completado sus respectivos compromisos.