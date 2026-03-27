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Murió Marta Lubos a los 82 años, actriz de Mujeres asesinas y referente del teatro

La actriz fue despedida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Dejó una huella en el teatro, el cine y la televisión, y también en la formación de nuevas generaciones.

MARTA LUBOS. La actriz falleció a los 82 años. MARTA LUBOS. La actriz falleció a los 82 años.
Hace 1 Hs

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó con profundo pesar la muerte de Marta Lubos, a los 82 años. La entidad destacó su “destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión”, y la definió como una intérprete de gran versatilidad, capaz de desempeñarse tanto en la escena alternativa como en producciones de gran escala.

A lo largo de su carrera, Lubos fue reconocida con premios como el María Guerrero y el ACE, entre otras distinciones, consolidando un recorrido artístico que dejó una marca en distintos ámbitos de la actuación.

La actriz era madre de Joaquín y Laura, fruto de su relación con el director Néstor Segade. A través de sus redes sociales, la familia invitó a allegados y colegas a despedirla. “Ella se fue amada, agradecida, llena de luz y en paz. Agradecemos no enviar ofrendas florales”, expresaron.

La noticia generó una fuerte repercusión en el ambiente artístico. La actriz Cecilia Chiarandini la recordó con un mensaje cargado de afecto: “Así te quiero recordar, amiga. Te voy a extrañar mucho, Marta Lubos. Tuve el enorme privilegio de compartir escenario con vos. Y nos divertimos mucho, muchísimo. Hasta siempre, hermosa”.

También el actor Osmar Núñez expresó su dolor: “Marta Lubos, amiga de mi corazón. Talentosa y bella. Te voy a extrañar. Te amo. El mejor cielo para vos y gran reencuentro con tu Néstor”.

Desde la sala Timbre 4 la despidieron con un mensaje breve: “Gran actriz, gran persona. Gracias por tanto teatro. Te vamos a extrañar”.

Marta Matilde Lubos había nacido el 18 de agosto de 1943. Su camino hacia la actuación comenzó alrededor de los 40 años, cuando decidió cambiar el rumbo de su vida profesional. Mientras trabajaba como ejecutiva en una empresa de comercio exterior, inició su formación en la escuela de Alejandra Boero.

Sus primeros pasos en escena fueron junto a Eduardo Riva, en la cooperativa Serio o no Serio. Durante un tiempo combinó su trabajo administrativo con la actividad teatral, hasta dedicarse por completo a la actuación.

Su trayectoria incluyó una extensa participación en teatro, con obras como El diccionario, La reina de la belleza, Lisístrata o la rebelión de las mujeres, En casa, A Margarita, El crepúsculo de las especies, Dínamo, Incendios, Amanda vuelve, Budín inglés, Lengua madre sobre fondo blanco y Temperley.

En cine, formó parte de películas como Diarios de motocicleta, La niña santa, Whisky Romeo Zulu, Siempre es difícil volver a casa, La mirada invisible, Patagonia, El inventor de juegos, Fanny camina y Gauchito Gil. En televisión, participó en producciones como Televisión por la inclusión, La celebración, Mujeres asesinas, 099 Central, El deseo y Broder.

Además de su labor artística, desarrolló una importante tarea docente en Andamio 90 y en otros ámbitos de formación.

Su legado queda reflejado en una extensa carrera y en el reconocimiento de colegas, alumnos y familiares, que en las últimas horas multiplicaron los mensajes de despedida para recordar su trayectoria y su compromiso con el arte.

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