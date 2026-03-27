Murió Marta Lubos a los 82 años, actriz de Mujeres asesinas y referente del teatro

La Asociación Argentina de Actores y Actrices informó con profundo pesar la muerte de Marta Lubos, a los 82 años. La entidad destacó su “destacada y extensa trayectoria en teatro, cine y televisión”, y la definió como una intérprete de gran versatilidad, capaz de desempeñarse tanto en la escena alternativa como en producciones de gran escala.