Envolver tarjetas de crédito con papel de aluminio: el método para evitar estafas

Los métodos para robar datos de tarjetas de crédito o débito y estafar a los usuarios son cada vez más avanzados y variados. Llevar la tarjeta en el bolso o bolsillo o no llevarla se convirtió en un dilema sobre el que no hay demasiadas certezas. A la distancia o de forma presencial, los estafadores pueden vulnerar los datos personales, lo que representa también un peligro para las finanzas.