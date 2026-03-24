Salir del endeudamiento: qué hacer cuando no puedo pagar ni el mínimo de la tarjeta de crédito

El tercer paso y, tal vez, el más difícil de cumplir en la situación económica actual de Argentina, es pagar poco a poco la deuda cada mes. Aunque el saldo sea mínimo, es importante abonar porque reducirá poco a poco la deuda. Por último, es importante analizar y planificar los gastos, así como también revisar los niveles de ingresos –lo que se gana– y de egresos –lo que se gasta– teniendo en cuenta que este último nunca debe superar al primero.