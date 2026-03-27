Un aeropuerto en medio de la montaña: la polémica terminal que facilitaría el acceso a Machu Picchu

Un aeropuerto que por fin podría concretarse

Tras décadas de retrasos, por la falta de financiación y los escándalos de corrupción, el proyecto del aeropuerto podría estar por fin acelerándose. Según informó EuroNews, se ubicará en las afueras de Chinchero, una histórica ciudad andina, lo que permitirá a los excursionistas evitar las escalas en Lima y Cusco y supondrá el ahorro de horas de viaje. En el lugar de las obras apenas hubo actividad hasta ahora, pero las autoridades anunciaron que la terminal aérea estará terminada a finales del año que viene.