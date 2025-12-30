Dos trenes que llevaban turistas a Machu Picchu chocaron de frente: un muerto y 30 heridos

El accidente ocurrió en una de las rutas turísticas más transitadas del país. Machu Picchu, construida en el siglo XV durante el apogeo de la civilización inca, es uno de los principales destinos turísticos del Perú y del mundo. Ubicada a 2.490 metros de altura, en una zona de transición entre los Andes y la Amazonia, recibe hasta 5.600 visitantes por día, según datos oficiales.