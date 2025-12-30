Dos trenes que llevaban turistas a Machu Picchu chocaron de frente: un muerto y 30 heridos

Un grave accidente ferroviario sacudió este martes a Perú, cuando dos trenes que transportaban turistas hacia Machu Picchu chocaron de frente y provocaron la muerte de una persona y al menos 30 heridos. El siniestro ocurrió en la región de Cusco, en una zona cercana a un sitio arqueológico conocido como Qoriwayrachina.
La víctima fatal fue identificada como Roberto Cárdenas Loayza, de 61 años, uno de los maquinistas que trabajaba para la empresa Inca Rail. Así lo confirmó el capitán Jhonatan Castillo Gonzales, de la región policial de Cusco, quien además informó que entre los heridos hay tanto ciudadanos peruanos como extranjeros, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre su estado de salud.
El jefe de la región policial de Cusco, general Julio Becerra, explicó a la prensa local que la colisión involucró a formaciones de las empresas PeruRail e Inca Rail y se produjo en el distrito de Vilcabamba. “No recuerdo ningún choque de este tipo en el pasado”, afirmó el funcionario, al dimensionar la gravedad del hecho.
Tras el impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de la Policía Nacional, personal de rescate y servicios de salud. Las autoridades confirmaron oficialmente el fallecimiento de uno de los conductores y la atención de al menos 30 personas heridas.
Hasta el momento, las causas del choque no fueron determinadas. El jefe policial indicó que aún se investiga cómo se produjo la colisión y señaló que ninguna de las empresas ferroviarias involucradas emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido.
El accidente ocurrió en una de las rutas turísticas más transitadas del país. Machu Picchu, construida en el siglo XV durante el apogeo de la civilización inca, es uno de los principales destinos turísticos del Perú y del mundo. Ubicada a 2.490 metros de altura, en una zona de transición entre los Andes y la Amazonia, recibe hasta 5.600 visitantes por día, según datos oficiales.