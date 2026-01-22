A 31 años de la tragedia del Sollunko, se oficiará una misa en conmemoración de los jóvenes fallecidos
A 31 años de la avalancha en el Sollunko, la comunidad tucumana recuerda a los ocho montañistas del Grupo Andino Montserrat con una misa especial y el recuerdo intacto de una tragedia que marcó a la provincia.
Los fallecidos en la montaña se quedan en la montaña. Esa pudo ser la suerte de los cuerpos de los ocho montañistas tucumanos que perdieron la vida en el Sollunko en enero de 1995. A raíz de un desprendimiento y una avalancha, ocho integrantes del Grupo Andino Montserrat murieron sepultados hace 31 años, entre árboles arrastrados y rocas arrancadas de la montaña de Perú. Hoy, 22 de enero, se cumple un año más de una de las mayores tragedias que acaecieron sobre Tucumán.
Aunque los lugareños de la región, cercana al Machu Picchu, se negaron en principio a que los cuerpos fueran retirados de la cobertura blanca de nieve, las autoridades tucumanas planearon el rescate. Un vuelo en el avión Hércules partió desde el Aeropuerto Benjamín Matienzo rumbo a Perú. En su interior llevaba no solo rescatistas, sino también a los familiares de los montañistas que no sabían con certeza si llegarían a tiempo para dar un abrazo más.
La tragedia del Sollunko: una despedida masiva
La recepción en Tucumán fue multitudinaria. Columnas de muchedumbres se aglutinaron sobre las avenidas principales, desde el aeropuerto, hasta el colegio en la calle Colombia y Viamonte, donde sería el sepelio. Miles de personas acompañaron la pérdida de la comunidad montserratina pese al aguacero que presionaba a Tucumán la noche del traslado final.
Poco más de 10 días antes, Andrés Rodríguez, José María Sánchez, Eneas Toranzo Rossi, María Teresa Robles, Silvana del Valle Álvarez, Pablo Toranzo Rossi, Mariana Lara, Adriana Rodríguez, Pablo Palavecino, Cristian Rivero Sierra, Sergio Rodríguez y Gabriel Bazán, habían partido en busca de la aventura en las montañas de Perú. Cuando dos semanas más tarde la noticia se conoció en Tucumán, dio vuelta al país entero que aguardaba noticias sobre los jóvenes. Solo cuatro de ellos sobrevivieron: Bazán, entonces preceptor del Colegio Montserrat; Robles, alumna del colegio; y los hermanos Toranzo Rossi.
Misa en conmemoración a los fallecidos en la tragedia del Sollunko
Como cada año, la Parroquia Nuestra Señora de Montserrat hará un homenaje a las víctimas del alud. “Con motivo de cumplirse 31 años del encuentro de nuestros chicos con Dios, nos uniremos en una Santa Misa para conmemorar y celebrar el paso terrenal de cada uno de ellos”, anunciaron desde el sitio de Facebook del Grupo Andino Montserrat. La misa será a las 20 en Colombia y Viamonte.
“Cuando pasó (la tragedia) ese 22 de enero del 95, la forma de recorrer las sendas o alcanzar las cumbres fue algo diferente. Desde entonces, tenemos hermosos ángeles que nos cuidan, nos acompañan, nos dan ese empujón y nos sostienen en el cansancio”, manifestaron desde la misma cuenta.