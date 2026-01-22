A 31 años de la tragedia del Sollunko, se oficiará una misa en conmemoración de los jóvenes fallecidos

Los fallecidos en la montaña se quedan en la montaña. Esa pudo ser la suerte de los cuerpos de los ocho montañistas tucumanos que perdieron la vida en el Sollunko en enero de 1995. A raíz de un desprendimiento y una avalancha, ocho integrantes del Grupo Andino Montserrat murieron sepultados hace 31 años, entre árboles arrastrados y rocas arrancadas de la montaña de Perú. Hoy, 22 de enero, se cumple un año más de una de las mayores tragedias que acaecieron sobre Tucumán.