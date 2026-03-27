El tiempo en Salta: el fin de semana estará marcado por el calor y las lluvias

El viernes registró una temperatura mínima de 16 °C durante horas de la madrugada. La mañana transcurrirá con lloviznas con una probabilidad de precipitación de hasta el 40% y vientos que no excederán los 12 kilómetros por hora. La temperatura se ubicará en los 19 °C y por la tarde ascenderá a los 24 °C. Por la tarde y la noche habrá tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de hasta el 70%.