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El tiempo en Salta: el fin de semana estará marcado por el calor y las lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un aumento paulatino de la temperatura en la provincia, con máximas veraniegas hacia el domingo.

El tiempo en Salta: el fin de semana estará marcado por el calor y las lluvias Foto: ADN979
Por LA GACETA Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para los próximos siete días y anticipó un regreso del calor para Salta. La temperatura irá en aumento de forma gradual hasta el domingo, con probabilidades de precipitaciones que no excederán el 40%, a excepción de este viernes por la noche, y que adoptarán en general la forma de chaparrones.

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El viernes registró una temperatura mínima de 16 °C durante horas de la madrugada. La mañana transcurrirá con lloviznas con una probabilidad de precipitación de hasta el 40% y vientos que no excederán los 12 kilómetros por hora. La temperatura se ubicará en los 19 °C y por la tarde ascenderá a los 24 °C. Por la tarde y la noche habrá tormentas aisladas con una probabilidad de precipitación de hasta el 70%.

Por lo pronto, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) no indicó alertas meteorológicas activas para Salta. No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. Solo el oeste de Jujuy tiene una alerta pronosticada para este jueves. El sábado y el domingo hay alertas para otras regiones del país.

El tiempo en Salta el fin de semana

El sábado empezará con tormentas aisladas por la madrugada que disminuirán su intensidad desde la mañana. Los chaparrones estarán presentes durante toda la jornada, según el pronóstico del SMN. Las probabilidades de precipitación se mantendrán entre el 10 y el 40%, lo que indica que las diferentes regiones de la provincia recibirán lluvias en diferentes momentos del día.

La temperatura mínima del sábado se situará en 18 °C. Por la mañana subirá a 23 °C y, por la tarde, la máxima marcará 26 °C. A la tarde volverá a descender levemente y tocará los 21 °C. El domingo será el día más cálido del fin de semana: empezará con 21 °C por la madrugada y, en horas de la tarde, llegará a una temperatura propia del verano con 29 °C.

Durante la primera parte del día –la madrugada y la mañana– el cielo permanecerá mayormente nublado, pero con una probabilidad de lluvias casi nula. Desde la tarde y durante la noche aparecerán algunos chaparrones y habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora con dirección noreste.

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