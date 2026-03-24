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El cielo amaneció despejado y la temperatura volverá a subir este Día de la Memoria en Tucumán

La mínima fue de 14 °C. La nubosidad se incrementaría luego del mediodía. El pronóstico.

El cielo amaneció despejado y la temperatura volverá a subir este Día de la Memoria en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

El feriado por el Día de la Memoria comenzó frío y soleado en Tucumán y, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipan una jornada algo más cálida y sin precipitaciones. El pronóstico augura una máxima de 25 °C. 

Los registros del SMN aseguran que la temperatura mínima fue de 14 °C y la nubosidad de apenas un 10%. La humedad se mantuvo por encima del 85% y los vientos fueron leves del sector noreste. 

Para el mediodía se espera que la nubosidad siga subiendo, aunque no superaría el 45%. La humedad, en cambio, bajará hasta el 70% mientras que los vientos soplarían desde el sector este. 

La temperatura máxima de 25 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, al tiempo que la nubosidad volverá a bajar hasta el 25%. La humedad se sostendrá en un 65% y los vientos serán moderados desde el este. 

Para la noche se espera cielo despejado y una temperatura media de 19 °C. La humedad aumentará hasta el 85% y los vientos serán más suaves desde el noroeste.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia para el miércoles y el jueves las condiciones climáticas similares, con temperaturas de 15°C y 25 °C, aunque con aumento de la nubosidad en la mañana del viernes (21°C y 22°C), que podría terminar con algunas lluvias dispersas.  

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