El cielo amaneció despejado y la temperatura volverá a subir este Día de la Memoria en Tucumán

El feriado por el Día de la Memoria comenzó frío y soleado en Tucumán y, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipan una jornada algo más cálida y sin precipitaciones. El pronóstico augura una máxima de 25 °C.
Los registros del SMN aseguran que la temperatura mínima fue de 14 °C y la nubosidad de apenas un 10%. La humedad se mantuvo por encima del 85% y los vientos fueron leves del sector noreste.
Para el mediodía se espera que la nubosidad siga subiendo, aunque no superaría el 45%. La humedad, en cambio, bajará hasta el 70% mientras que los vientos soplarían desde el sector este.
La temperatura máxima de 25 °C se alcanzará durante la siesta y la tarde, al tiempo que la nubosidad volverá a bajar hasta el 25%. La humedad se sostendrá en un 65% y los vientos serán moderados desde el este.
Para la noche se espera cielo despejado y una temperatura media de 19 °C. La humedad aumentará hasta el 85% y los vientos serán más suaves desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN anuncia para el miércoles y el jueves las condiciones climáticas similares, con temperaturas de 15°C y 25 °C, aunque con aumento de la nubosidad en la mañana del viernes (21°C y 22°C), que podría terminar con algunas lluvias dispersas.