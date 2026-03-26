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Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

Con la energía del Caballo de Fuego que rige este 2026, la reconocida astróloga adelanta los desafíos y oportunidades para cada signo.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
LA GACETA
Por LA GACETA Hace 2 Hs

La última semana de marzo llega con movimientos energéticos que, según el horóscopo chino, podrían influir de manera diferente en cada signo. ¿Qué tendencias marcarán estos días y cómo impactarán en el amor, el trabajo y la vida cotidiana? Las predicciones de Ludovica Squirru ofrecen claves para interpretar este cierre de mes desde la astrología oriental.

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Con el calendario avanzando hacia una nueva etapa, muchos se preguntan qué oportunidades o desafíos podrían aparecer antes de que termine marzo. ¿Qué señales anticipa el horóscopo chino y qué aspectos conviene tener en cuenta para tomar decisiones o reorganizar proyectos en los próximos días?

Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

Según la visión de la reconocida astróloga Ludovica Squirru, esta semana es una ventana de oportunidad única. El Caballo de Fuego acelera los procesos, pero el Conejo aporta la diplomacia necesaria para que esos cambios no terminen en caos. Es un momento de "limpieza espiritual" y decisiones valientes.

  • Rata: Los últimos días de marzo demandan una pausa inevitable. Aunque el año del Caballo la impulsa a moverse, Ludovica Squirru recomienda evitar firmar contratos o discutir en pareja hasta que el panorama se estabilice.
  • Búfalo: Atraviesa una etapa de cosecha. Tras meses de esfuerzo silencioso, el 22 de marzo marca el inicio de un período de reconocimiento, sobre todo en el plano económico.
  • Tigre: Comparte el protagonismo con el Caballo por la influencia del elemento Fuego. Es el momento indicado para concretar ese proyecto que mantenía postergado.
  • Caballo: Como signo regente de 2026, experimentará un renovado impulso vital y un magnetismo personal que favorecerá sus vínculos sociales.
  • Conejo: En su propio mes, la última semana trae alivio. Debe aprovechar para ordenar el hogar y liberarse de resentimientos acumulados.
  • Cabra: Recibirá una noticia o un gesto afectivo que le permitirá recuperar la calma tras una quincena agitada.
  • Dragón: Deberá actuar con cautela. La velocidad de los acontecimientos podría resultarle abrumadora, por lo que la introspección será fundamental.
  • Serpiente: Tendrá que cuidar su energía. El 22 de marzo será propicio para el retiro, el silencio y el descanso físico, evitando el agotamiento.
  • Mono: En el terreno de la acción, hallará soluciones ingeniosas a problemas que parecían estancados, destacándose por su astucia.
  • Gallo: Transita una etapa turbulenta. La sugerencia es evitar polémicas innecesarias y seleccionar con prudencia las batallas.
  • Perro: Su lealtad será recompensada con una propuesta laboral o un reconocimiento dentro de su entorno cercano.
  • Chancho: El mensaje es el desapego. Este período invita a soltar lo que ya no tiene sentido y prepararse para una renovación profunda en el mes siguiente.
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