Horóscopo chino: ¿qué le depara a tu signo los últimos días de marzo según Ludovica Squirru?

La última semana de marzo llega con movimientos energéticos que, según el horóscopo chino, podrían influir de manera diferente en cada signo. ¿Qué tendencias marcarán estos días y cómo impactarán en el amor, el trabajo y la vida cotidiana? Las predicciones de Ludovica Squirru ofrecen claves para interpretar este cierre de mes desde la astrología oriental.