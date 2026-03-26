El Banco Central compró U$S57 millones pero las reservas cayeron a mínimos de tres meses

La sostenida compra de divisas se inscribe además en la denominada “Fase de Remonetización 2026”, un esquema en el que el BCRA preveía intervenir diariamente en el mercado, con un límite de participación de hasta el 5% del volumen operado. En ese sentido, Bausili remarcó que la adquisición de dólares estará directamente vinculada a la demanda de pesos y al flujo de divisas.