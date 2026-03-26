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El Banco Central compró U$S57 millones pero las reservas cayeron a mínimos de tres meses

Las reservas brutas internacionales registraron una caída de U$S296 millones y perforaron el umbral de los U$S44.000 millones, ubicándose en U$S43.536 millones.

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Hace 11 Min

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este jueves U$S57 millones, en lo que fue su 55ª rueda consecutiva con saldo positivo. De este modo, ya acumula U$S3.986 millones en lo que va del año, de los cuales U$S203 millones corresponden a marzo.

A pesar de esta racha compradora, las reservas brutas internacionales registraron una caída de U$S296 millones y perforaron el umbral de los U$S44.000 millones, ubicándose en U$S43.536 millones. Se trata del nivel más bajo en casi tres meses, desde el 5 de enero.

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La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones “en bloque”, pactadas con empresas o provincias. Con la compra de esta jornada, el organismo alcanzó cerca del 40% de la meta anual de adquisición de divisas prevista para 2026.

Esta dinámica se da en el contexto de proyecciones oficiales que estiman una acumulación de entre U$S10.000 y U$S17.000 millones durante el año, un objetivo que dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso de dólares a la economía.

La sostenida compra de divisas se inscribe además en la denominada “Fase de Remonetización 2026”, un esquema en el que el BCRA preveía intervenir diariamente en el mercado, con un límite de participación de hasta el 5% del volumen operado. En ese sentido, Bausili remarcó que la adquisición de dólares estará directamente vinculada a la demanda de pesos y al flujo de divisas.

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En paralelo, el Fondo Monetario Internacional y distintos bancos de inversión venían reclamando una política cambiaria orientada a reforzar las reservas del organismo. El objetivo, según coinciden los analistas, es consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento, tal como ocurrió en los primeros meses del año.

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