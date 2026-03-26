Detienen a una mujer acusada de esconder cocaína en libros infantiles

Una mujer de 27 años que permanecía prófuga desde 2022 fue detenida en la provincia de Salta, acusada de integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína oculta en libros de cuentos infantiles. Tras su captura, fue trasladada en avión a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia.
La investigación, conocida como “Libros blancos”, se inició hace dos años cuando las autoridades detectaron una modalidad inusual de envío de droga: encomiendas que contenían ejemplares de El libro de la selva intervenidos con doble fondo.
Droga oculta en libros infantiles
De acuerdo a fuentes policiales, dentro de los cuentos infantiles la banda escondía clorhidrato de cocaína cuidadosamente acondicionado. En uno de los procedimientos se hallaron cerca de tres kilos de droga listos para ser enviados fuera del país.
Cuando la sospechosa advirtió que estaba siendo investigada, se dio a la fuga y logró mantenerse oculta durante más de dos años.
Investigación y captura en Salta
Durante 2025, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad llevó adelante tareas de inteligencia para reconstruir los movimientos de la acusada.
A partir de ese trabajo, los investigadores lograron ubicarla en la localidad salteña de Joaquín V. González.
El 17 de marzo, efectivos montaron un operativo de vigilancia encubierta y lograron identificarla en la vía pública, en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá. En ese momento procedieron a su detención.
Traslado y situación judicial
Tras ser capturada, la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y luego trasladada en avión desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En la causa intervienen la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, de Patricio Pinto.
La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en la red que utilizaba libros infantiles como método para intentar burlar los controles y sacar droga del país.