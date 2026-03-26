Secciones
Seguridad

Detienen a una mujer acusada de esconder cocaína en libros infantiles

La joven de 27 años fue capturada tras una investigación iniciada en Buenos Aires. Ocultaba la droga en ejemplares de El libro de la selva

Detienen a una mujer acusada de esconder cocaína en libros infantiles
Hace 1 Hs

Una mujer de 27 años que permanecía prófuga desde 2022 fue detenida en la provincia de Salta, acusada de integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína oculta en libros de cuentos infantiles. Tras su captura, fue trasladada en avión a la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación, conocida como “Libros blancos”, se inició hace dos años cuando las autoridades detectaron una modalidad inusual de envío de droga: encomiendas que contenían ejemplares de El libro de la selva intervenidos con doble fondo.

Droga oculta en libros infantiles

De acuerdo a fuentes policiales, dentro de los cuentos infantiles la banda escondía clorhidrato de cocaína cuidadosamente acondicionado. En uno de los procedimientos se hallaron cerca de tres kilos de droga listos para ser enviados fuera del país.

Cuando la sospechosa advirtió que estaba siendo investigada, se dio a la fuga y logró mantenerse oculta durante más de dos años.

Investigación y captura en Salta

Durante 2025, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad llevó adelante tareas de inteligencia para reconstruir los movimientos de la acusada.

A partir de ese trabajo, los investigadores lograron ubicarla en la localidad salteña de Joaquín V. González.

El 17 de marzo, efectivos montaron un operativo de vigilancia encubierta y lograron identificarla en la vía pública, en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá. En ese momento procedieron a su detención.

Traslado y situación judicial

Tras ser capturada, la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y luego trasladada en avión desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En la causa intervienen la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, de Patricio Pinto.

La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en la red que utilizaba libros infantiles como método para intentar burlar los controles y sacar droga del país.

Temas Salta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en Salta: un nene de 2 años murió al caer en un pozo en la casa de su abuela

Tragedia en Salta: un nene de 2 años murió al caer en un pozo en la casa de su abuela

Crimen de las francesas: en el cumpleaños 44 de su hija Cassandre, Bouvier demuele la versión oficial

Crimen de las francesas: en el cumpleaños 44 de su hija Cassandre, Bouvier demuele la versión oficial

Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
5

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil
6

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Así fue la visita familiar de Nahir Galarza: los detalles del operativo y la autorización

Así fue la visita familiar de Nahir Galarza: los detalles del operativo y la autorización

A última hora frenaron el regreso de Agostina Páez al país y deberá esperar el fallo en Río de Janeiro

A última hora frenaron el regreso de Agostina Páez al país y deberá esperar el fallo en Río de Janeiro

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Caso Érika: Rechazan por cuarta vez el cese de preventiva a Justina Gordillo

Caso Érika: Rechazan por cuarta vez el cese de preventiva a Justina Gordillo

Comentarios