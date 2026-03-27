Secciones
OpiniónSTREAMING

Disney+ respira: volvió Daredevil y es un exitazo
Disney+ respira: volvió Daredevil y es un exitazo
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 6 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas NetflixDisney
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán
1

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán
2

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas
3

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil
4

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?
5

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz
6

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Más Noticias
El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

El caso Noelia Castillo Ramos: qué ley rige en Argentina sobre la eutanasia y qué opinan los especialistas

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

Aprender en la era digital: cuáles son los principales consejos de los referentes educativos en Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

¿Dónde trabajar hoy? Los jóvenes y una decisión clave: quedarse o irse de Tucumán

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Macbook Neo: ¿Cuánto cuesta comprar en Argentina la computadora más barata que lanzó Apple?

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Tarucas lanza un 2x1 con Club La Gaceta para llenar el estadio ante Cobras de Brasil

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Condenan a dos años de prisión efectiva a un hombre manejaba alcoholizado y ocasionó un accidente en León Rougés

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

Interna en Yerba Buena: Jantus explicó lo sucedido en el Concejo y suman las acusaciones contra Garolera

Comentarios