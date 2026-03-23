Cuándo cobran el sueldo de marzo los estatales tucumanos: cronograma de pagos

Los haberes comenzarán a abonarse este sábado 28 de marzo y se extenderán hasta los primeros días de abril.

La Tesorería de la Provincia, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, dio a conocer el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de marzo para los trabajadores de la administración pública tucumana. Según el esquema oficial, los depósitos se realizarán de forma escalonada de la siguiente manera:

Sábado 28 de marzo

- Siprosa, Instituto de la Vivienda, IPAC e Ersept.

Martes 31 de marzo

- Administración Central, Seguridad (Policía e Institutos Penales), Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal, Poder Legislativo, Vialidad (DPV), Poder Judicial (Capital e interior), Ministerio Público Fiscal y Pupilar.

Miércoles 1 de abril

- Comunas rurales, municipios del interior, Recursos Hídricos, Ente de Turismo, Ente Cultural, Ipacym, Sepapys, IDEP, Ente de Infraestructura, Instituto del Azúcar y Teatro Mercedes Sosa.

El pago del sueldo se completará

Martes 7 de abril

- Siprosa, Instituto Provincial de la Vivienda, ERSEPT, Estación Experimental, SAT, Seguridad (Policia- Institutos Penales).

Miércoles 8 de abril

- Educación, administración central, Defensoría del Pueblo, Ipla, Comunas rurales, DPV, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Jubilados fuera de convenio, Renta vitalicia-Héroes de Malvinas y asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo.

Jueves 9 de abril

- Poder Judicial, (Concepción-Monteros-Corte Suprema- Paz Legal), Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Poder Legislativo, municipios del interior, Dirección de Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Ente Cultural de Tucumán, IPACYM, SEPAPYS, Instituto Desarrollo Productivo, Ente Infraestructura Comunitaria, Instituto Promoción del Azúcar y Alcohol, Teatro Mercedes Sosa y Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (privados primarios, secundarios y terciarios transferidos).

