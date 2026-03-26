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Cuánto dinero reparte en premios la Copa Argentina 2026

La casa madre del fútbol argentino oficializó la escala de premios para la edición 2026, con montos que aumentan en cada fase y un incentivo máximo de $200.000.000 para el campeón.

DINERO. La AFA confirmó los premios que se otorgarán en esta edición de la Copa Argentina. DINERO. La AFA confirmó los premios que se otorgarán en esta edición de la Copa Argentina.
Hace 3 Hs

La AFA oficializó la escala de premios económicos para la Copa Argentina 2026, un esquema que confirma el crecimiento sostenido del torneo no solo en lo deportivo, sino también en lo financiero. A través del Boletín Oficial, se detallaron los montos que percibirán los equipos participantes en cada instancia, desde su ingreso al certamen hasta la final.

El sistema contempla ingresos diferenciados según la categoría de los clubes. Los equipos de Primera División recibirán $12.100.000 por participar, mientras que los del Ascenso percibirán $9.400.000. A partir de allí, el esquema comienza a premiar el rendimiento deportivo en cada ronda eliminatoria.

Los 32avos de final otorgan $18.200.000, mientras que avanzar a 16avos eleva la cifra a $39.900.000. En octavos de final, el premio asciende a $53.300.000, consolidando un incremento progresivo que empieza a marcar diferencias significativas entre los equipos que logran sostenerse en competencia.

GANADOR. Independiente Rivadavia es el vigente campeón del certamen. GANADOR. Independiente Rivadavia es el vigente campeón del certamen.

En la recta final del torneo, los montos se vuelven aún más determinantes. Los clubes que alcancen los cuartos de final cobrarán $66.600.000, mientras que los semifinalistas recibirán $106.500.000, cifras que representan un fuerte respaldo económico, especialmente para instituciones del Ascenso.

El mayor salto se produce en la definición del certamen. El campeón de la Copa Argentina 2026 se llevará un premio de $200.000.000, una cifra que posiciona al torneo como una de las competencias más atractivas del fútbol argentino desde el punto de vista financiero.

De esta manera, la AFA refuerza el valor de la Copa Argentina como una oportunidad no solo deportiva, sino también económica, donde cada fase superada representa un ingreso clave para los clubes participantes.

Temas Copa ArgentinaAsociación del Fútbol ArgentinoRepública ArgentinaClaudio "Chiqui" TapiaPablo Toviggino
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