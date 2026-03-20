Crimen de las francesas: la prueba de ADN que sobrevivió 15 años y ahora busca identificar a los autores restantes del horror

El caso

El caso que conmocionó a la opinión pública internacional comenzó el 29 de julio de 2011, cuando los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron hallados por turistas en la zona de El Mirador, en la Quebrada de San Lorenzo, Salta. Las jóvenes francesas habían sido víctimas de una violencia extrema: el expediente judicial reconstruyó un escenario de abuso sexual, tortura y ejecución con armas de fuego. Tras un juicio inicial en 2014 que dejó más interrogantes que certezas, la causa quedó marcada por la condena de un asesino confeso con pruebas de ADN irrefutables, pero también por la persistente sombra de la impunidad sobre los coautores que, según la mecánica del crimen y las pericias de la época, debieron haber participado necesariamente en el ataque. Hoy, casi quince años después, el hallazgo de nuevas muestras biológicas y el avance de la tecnología genética representan la última esperanza de cerrar una herida que sigue abierta tanto en la sociedad salteña como en el Estado francés.