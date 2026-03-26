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“Es una etapa terminada”: Scaloni fue tajante sobre Di María y anticipó el “11” para los amistosos

El DT descartó el regreso del "Fideo", habló de su presente y empieza a perfilar la formación ante Mauritania.

“Es una etapa terminada”: Scaloni fue tajante sobre Di María y anticipó el “11” para los amistosos
Hace 1 Hs

En medio de los rumores sobre un posible regreso de Ángel Di María a la selección argentina, Lionel Scaloni fue contundente en conferencia de prensa y bajó la discusión con una definición clara.

“No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. Es un tema más del ambiente que de él”, explicó, antes de cerrar el tema con firmeza: “Es una etapa que creo está terminada, o nosotros así lo entendimos”.

El entrenador, de todos modos, valoró el presente del "Fideo" y destacó su momento actual. “Estoy feliz por él. Se lo nota feliz y eso es lo más importante”, agregó.

Un equipo con base titular

En lo futbolístico, Scaloni empieza a delinear el equipo para el cruce ante Mauritania. Con Lionel Messi, Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez como ejes, la idea es sostener una base titular en una de las últimas pruebas antes del Mundial.

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