Detuvieron a un joven por participar en el robo de la motocicleta de su madre

El hecho fue investigado por personal de patrulla motorizada de Delfín Gallo, que durante la madrugada del miércoles 25 de marzo divisó a los sospechosos cerca de la cancha “El Paraíso”. Al notar la presencia policial, los jóvenes intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras, sobre la avenida Santiago Gallo, frente al CAPS local.