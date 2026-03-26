Detuvieron a un joven por participar en el robo de la motocicleta de su madre

Un joven, de 26 años, fue detenido tras ser acusado por el robo de la motocicleta de su propia madre en Leales.
Según la denuncia, el pasado martes 24 de marzo, dos sujetos ingresaron a la vivienda de la víctima y sustrajeron el motovehículo de 110 cilindradas.
El hecho fue investigado por personal de patrulla motorizada de Delfín Gallo, que durante la madrugada del miércoles 25 de marzo divisó a los sospechosos cerca de la cancha “El Paraíso”. Al notar la presencia policial, los jóvenes intentaron escapar, pero fueron interceptados a pocas cuadras, sobre la avenida Santiago Gallo, frente al CAPS local.
La auxiliar de fiscal Julieta Diosque, en representación de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV a cargo de Carlos Saltor, solicitó la prisión preventiva por 15 días mientras se incorporan pruebas pendientes, como la pericia físico-mecánica del rodado.
El magistrado hizo lugar al pedido, fijando la detención hasta el jueves 9 de abril.