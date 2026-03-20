Secciones
Seguridad

Yerba Buena: robó en una casa de Yerba Buena y luego fue detenido

Tiene 22 años, fue imputado por hurto agravado y la Justicia ordenó su prisión preventiva por 28 días.

Audiencia oficial. MPF Audiencia oficial. MPF
Hace 1 Hs

Un hombre, de 22 años, fue detenido luego de ingresar a robar en una casa de Yerba Buena, tras escalar un muro perimetral y apoderarse de dinero en efectivo y otros bienes.

Por el hecho, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó su prisión preventiva. El juez Fernando Zottoli confirmó la medida.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, a cargo de María Alejandra Navarro. En esa instancia se llevó adelante este viernes la audiencia multipropósito para el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.

Durante esta etapa, el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía. formuló cargos contra el acusado como autor del delito de hurto agravado por efracción y requirió la prisión preventiva por el plazo de 28 días. 

“El imputado evidencia un patrón respecto de los delitos contra la propiedad. En el marco de la investigación resta incorporar el informe final de Criminalística con respecto a los videos de las cámaras de seguridad”, sostuvo Zavalía al fundamentar el pedido.

Según la acusación, el episodio ocurrió el martes 17 de marzo por la noche, cuando el acusado ingresó a una vivienda ubicada en calle Colombia al 700, en Yerba Buena, tras escalar una tapia. Una vez dentro, sustrajo $600.000 en efectivo y diversas prendas de vestir, para luego darse a la fuga. Posteriormente, fue aprehendido por personal policial.

Temas Poder Judicial de TucumánYerba BuenaMinisterio Público FiscalMaría Alejandra Navarro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Milei: silencios y elogios que dijeron mucho
1

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero
2

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida
3

El hombre que vio con vida a Paulina Lebbos cuando ya todos la daban por desaparecida

Un mensaje macro y evangelizador
4

Un mensaje macro y evangelizador

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias
5

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”
6

René volvió a su casa con la firma de Milei en “la derecha”

Más Noticias
Allanaron una vivienda en una causa por falsificación de recetas médicas

Allanaron una vivienda en una causa por falsificación de recetas médicas

Estafa desde la cárcel: dos presos sedujeron a una joven y le robaron más de $30 millones

Estafa desde la cárcel: dos presos sedujeron a una joven y le robaron más de $30 millones

Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

Nena desaparecida en Cosquín: un dato clave genera dudas en la investigación

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes soleado y caluroso, que terminaría con lluvias

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Milei en Fenoa 2026: entre el “estoicismo” y la inflación cero

Un mensaje macro y evangelizador

Un mensaje macro y evangelizador

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Milei: silencios y elogios que dijeron mucho

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Lisandro Catalán: “Tucumán es paradigma del desorden político y económico”

Comentarios