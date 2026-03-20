Yerba Buena: robó en una casa de Yerba Buena y luego fue detenido

Un hombre, de 22 años, fue detenido luego de ingresar a robar en una casa de Yerba Buena, tras escalar un muro perimetral y apoderarse de dinero en efectivo y otros bienes.
Por el hecho, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó su prisión preventiva. El juez Fernando Zottoli confirmó la medida.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos III, a cargo de María Alejandra Navarro. En esa instancia se llevó adelante este viernes la audiencia multipropósito para el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y el pedido de medidas de coerción.
Durante esta etapa, el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía. formuló cargos contra el acusado como autor del delito de hurto agravado por efracción y requirió la prisión preventiva por el plazo de 28 días.
“El imputado evidencia un patrón respecto de los delitos contra la propiedad. En el marco de la investigación resta incorporar el informe final de Criminalística con respecto a los videos de las cámaras de seguridad”, sostuvo Zavalía al fundamentar el pedido.
Según la acusación, el episodio ocurrió el martes 17 de marzo por la noche, cuando el acusado ingresó a una vivienda ubicada en calle Colombia al 700, en Yerba Buena, tras escalar una tapia. Una vez dentro, sustrajo $600.000 en efectivo y diversas prendas de vestir, para luego darse a la fuga. Posteriormente, fue aprehendido por personal policial.