Tarucas mete mano en el XV: cambios obligados y apuestas para enfrentar a Cobras

Tarucas volverá a presentarse en el Súper Rugby Américas con modificaciones importantes en su XV inicial. De cara al duelo frente a Cobras en La Caldera del Parque, el cuerpo técnico decidió realizar varios ajustes, algunos por necesidad y otros en busca de mayor consistencia en el rendimiento.
Uno de los cambios principales se da en el pack de forwards: Francisco Palazzi ingresará en lugar de Rodrigo Navarro, en una variante que apunta a sostener la solidez en las formaciones fijas, uno de los puntos altos del equipo en lo que va del torneo.
En la tercera línea, Tomás Dande reemplazará a Miguel Mukdise, en una decisión que puede aportar mayor dinámica y despliegue en el juego suelto. A su vez, en la conducción, Máximo Ledesma ocupará el lugar de Ignacio Cerrutti, en busca de mayor claridad en la toma de decisiones.
Otra de las novedades pasa por la presencia de Tomás Vanni, quien ingresará por Mateo Pasquini. El back vuelve a estar disponible luego de una sanción que podría reducirse en una semana, siempre y cuando complete el programa de intervención de coaching dispuesto por la organización.
Por su parte, una de las ausencias más sensibles será la de Tomás Elizalde, quien sufrió una lesión en el último encuentro frente a Yacaré en Corrientes. En su lugar, Nicolás Macome se meterá en el XV, en una oportunidad importante para sumar minutos en un contexto exigente.
De esta manera, Tarucas apuesta a encontrar respuestas en medio de un torneo que no da respiro. El equipo mostró pasajes de alto nivel, pero también cierta irregularidad que busca corregir partido a partido.
El cruce ante Cobras será una nueva medida para un plantel que sigue en construcción, pero que necesita empezar a sostener su rendimiento durante los 80 minutos.
Así será el XV de Tarucas para enfrentar a Dogos
Mariano Muntaner, Juan Manuel Vivas, Francisco Palazzi, Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo, Facundo Cardozo, Tomás Dande, Thiago Sbrocco, Matías Sauze, Máximo Ledesma, Tomás Vanni, Bautista Estofán, Matías Orlando, Pablo Pfister y Nicolás Macome.