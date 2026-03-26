Pseudo productividad: la pausa es la herramienta adecuada para enfrentar el estrés laboral

La pausa y la cantidad: factores clave en el estrés laboral

Para Newport, reducir la cantidad de tareas en las que se trabaja a la vez puede ser un punto clave para combatir el estrés laboral. Considera que los trabajadores tienen más independencia de la que llegan a ser conscientes y que, en realidad, pueden implementar sus propios estilos de trabajo. “Esto no significa que tengas que reducir la cantidad de cosas que aceptas hacer. Pero establece una diferencia mental entre ‘Estoy trabajando activamente en esto’ y ‘Acepto esto, pero estoy esperando para empezar’”, propone.