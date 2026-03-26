Pseudo productividad: la pausa es la herramienta adecuada para enfrentar el estrés laboral

El 84% de los consultados en una encuesta en Estados Unidos respondió que las condiciones de su lugar de trabajo contribuyeron a al menos uno de sus problemas mentales. El 81% de los trabajadores reportó que está buscando o buscará un lugar de trabajo que tenga en cuenta lasalud mental, según la misma investigación, realizada por el U.S. Department of Health and Human Services.
El entorno laboral está cargado de estímulos. Obligaciones, mediciones en tiempo real, objetivos que cumplir. Se suman los ruidos, notificaciones y comunicaciones constantes, así como las adaptaciones que exige el día a día. Además, la hiperconectividad y la multitarea se volvieron condiciones siempre presentes en el trabajo moderno.
Cal Newport, profesor de la Universidad de Georgetown, publicó el libro “Slow Productivity”, postulando la necesidad de bajar el ritmo. El profesional estuvo en contacto con National Geographic y sostuvo que la clave es combatir la necesidad de mantenerse siempre ocupado. “Rechazar esa actitud beneficia a todos y es posible alcanzar grandes logros sin estar innecesariamente ocupado”, dice el artículo de la revista.
La pausa y la cantidad: factores clave en el estrés laboral
Para Newport, reducir la cantidad de tareas en las que se trabaja a la vez puede ser un punto clave para combatir el estrés laboral. Considera que los trabajadores tienen más independencia de la que llegan a ser conscientes y que, en realidad, pueden implementar sus propios estilos de trabajo. “Esto no significa que tengas que reducir la cantidad de cosas que aceptas hacer. Pero establece una diferencia mental entre ‘Estoy trabajando activamente en esto’ y ‘Acepto esto, pero estoy esperando para empezar’”, propone.
El perfeccionismo no se presenta del todo como un enemigo, sino como un agente que moldea la actividad y plantea un norte. Para Newport, el perfeccionismo es “un enemigo inevitable del oficio”. “La pseudoproductividad nos arrebata el respeto por nosotros mismos. Nos hace creer que solo servimos para estar ocupados. Nos priva del sentido de la habilidad, la autonomía y la calidad”, indica.
Se plantea la pseudoproductividad como la acción mediante la cual un trabajador empieza a aceptar que puede cumplir con decenas de tareas. Para disimular el cansancio y demostrar esfuerzo, asume una participación activa que se sustenta más en apariciones frecuentes en los canales de comunicación de su trabajo que en trabajo efectivo.