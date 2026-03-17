Argentina entre los países más familieros: qué dice el ranking mundial sobre salud mental

Son cuatro los determinantes que, combinados, producen un cóctel nocivo para la psiquis individual y colectiva: el abuso de los teléfonos celulares, una espiritualidad debilitada, el consumo frecuente de comida ultra procesada y la separación de los vínculos familiares. Estos ejes fueron detallados por el índice Global Mind Health 2025, un reporte de la organización estadounidense Sapiens Lab, que advirtió que la estabilidad emocional global está en crisis. Sin embargo, dio cuenta de un detalle curioso: en cuanto a la cercanía, los argentinos estamos entre los más familieros de todos.