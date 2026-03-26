Los errores de maquillaje que te suman años y cómo corregirlos fácilmente
Envejecer es un privilegio que refleja nuestras vivencias, pero a veces ciertas costumbres al maquillarnos terminan opacando nuestra luz natural. Con algunos ajustes simples, podés renovar tu rutina para resaltar tu piel y sentirte radiante todos los días.
Los errores de maquillaje que te suman años y cómo corregirlos fácilmente
A medida que el tiempo pasa, nuestra piel cambia y necesita cuidados diferentes. Sin embargo, muchas veces caemos en errores frecuentes al aplicar los productos, lo que termina endureciendo las facciones en lugar de suavizarlas. La clave del maquillaje ideal no es ocultar el paso de los años, sino acompañar esa evolución para lograr un aspecto fresco y luminoso.
- 1. Usar la base incorrecta: Las bases muy densas o de acabado mate envejecen la piel porque el producto suele acumularse en las líneas de expresión. Además, si elegís tonos muy claros o apagados, hacés que tu cara pierda vitalidad. La solución: Elegí una base ligera e hidratante que deje un acabado natural. La idea es unificar el tono sin tapar la textura real de tu piel. Asegurate también de identificar si tu subtono es frío, cálido o neutro para encontrar tu color ideal.
- 2. Saltearse la preparación de la piel: Si no preparás la cara, los productos se aplican de forma irregular y dejan la tez apagada o con manchas. Una piel que no se hidrató ni se preparó correctamente dificulta mucho la aplicación de la base. La solución: Empezá siempre con la cara limpia e hidratada. Usá una crema liviana y después una prebase para darle más duración y luz al look. Lo esencial es mantener una hidratación constante y exfoliar suavemente la piel todo el año.
- 3. Abusar del corrector de ojeras: ponerte capas de corrector debajo de los ojos resulta contraproducente. El producto se acumula en las arruguitas y termina resaltando la hinchazón en lugar de disimularla. La solución: Usá poca cantidad. Elegí una fórmula ligera e iluminadora y aplicala solo en el lagrimal y en el extremo exterior del ojo, que es donde se juntan las ojeras. Esfumá suavemente con el dedo anular o con una brocha para un acabado impecable.
- 4. Olvidarse del rubor (o usar el tono equivocado) No usar rubor te deja la cara pálida y sin luz. Por otro lado, si elegís un color muy oscuro o demasiado frío, el resultado se ve artificial. La solución: Sumá un rubor suave y cálido, preferentemente en crema o de textura satinada, para darle vitalidad al rostro. Aplicalo un poco más arriba en las mejillas y difuminalo hacia las sienes para lograr un efecto lifting muy sutil.
- 5. Marcar demasiado las cejas: Las cejas súper definidas o muy precisas a veces eclipsan la estructura natural de tu cara y crean una mirada dura. La solución: Optá por un lápiz suave o un gel con color para rellenar las zonas con menos pelitos. Así mantenés la forma natural, pero con un aspecto más prolijo y difuminado.
- 6. Delinear los ojos con mucha intensidad: Un trazo grueso o muy marcado achica los ojos, especialmente porque la piel de esa zona se suaviza con el tiempo. Las líneas rígidas no favorecen a los rasgos maduros. La solución: Cambiá los lápices de textura dura por delineadores cremosos que se difuminen fácil. Aplicalo bien cerca de las pestañas y esfumalo suavemente. Podés hacerlo sutilmente al final para abrir la mirada y generar un efecto lifting.
- 7. No definir los labios: Con los años, los labios pierden volumen y definición. Si no los delineás bien, el labial queda desprolijo o se corre, y le resta elegancia a todo tu look. La solución: Un delineador sutil, del mismo tono que tu boca o que el labial, hace maravillas para fijar el color. Combinalo con labiales cremosos e hidratantes en tonos luminosos como coral o rosa suave. Evitá los labiales demasiado mate porque marcan la sequedad y las grietas.
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