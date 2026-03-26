Los errores de maquillaje que te suman años y cómo corregirlos fácilmente

A medida que el tiempo pasa, nuestra piel cambia y necesita cuidados diferentes. Sin embargo, muchas veces caemos en errores frecuentes al aplicar los productos, lo que termina endureciendo las facciones en lugar de suavizarlas. La clave del maquillaje ideal no es ocultar el paso de los años, sino acompañar esa evolución para lograr un aspecto fresco y luminoso.