El gesto de Julio Falcioni que se volvió viral y del que habla todo el país, luego de la clasificación de Atlético Tucumán

La escena cobra valor en el contexto del partido. Atlético avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, pero lo hizo con sufrimiento, necesitando un gol agónico de Clever Ferreira para evitar que la historia se definiera desde el punto penal. Del otro lado, Sportivo Barracas (un equipo tres categorías por debajo) compitió con orden, carácter y una entrega que incomodó al “Decano” hasta el final.