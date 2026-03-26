Liberaron a los acusados de venderle cocaína a Liam Payne: qué fundamentos dio la Justicia

Paiz, ex camarero de Berazategui, había conocido al artista en una parrilla de Puerto Madero y, según la investigación, acudió al hotel para entregarle cocaína, algo que su defensa siempre negó como venta. Pereyra, empleado de mantenimiento del establecimiento y oriundo de Villa Albertina, tuvo contacto con el músico al llevarle un pedido de room service con minibotellas de whisky. De acuerdo con su versión, regresó luego con droga tras un episodio en el que el cantante le exigió conseguirla bajo amenaza de hacerlo despedir.