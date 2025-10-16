A un año de la muerte de Liam Payne: las fotos de sus últimos días en Argentina

Hoy se cumple un año de la muerte de Liam Payne, el músico ex integrante de One Direction, quien perdió la vida tras caer al vacío desde el tercer piso de un hotel donde estaba alojado en la Argentina. Sus adicciones y problemas de depresión, que se conocían públicamente, fueron los desencadenantes de una tragedia que aún investiga la Justicia argentina. Hasta el momento hay dos acusados en prisión preventiva y está a la espera de una definición que permita poner fecha al inicio del juicio oral.