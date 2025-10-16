A un año de la muerte de Liam Payne: las fotos de sus últimos días en Argentina

Hoy se cumple un año de la muerte de Liam Payne, el músico ex integrante de One Direction, quien perdió la vida tras caer al vacío desde el tercer piso de un hotel donde estaba alojado en la Argentina. Sus adicciones y problemas de depresión, que se conocían públicamente, fueron los desencadenantes de una tragedia que aún investiga la Justicia argentina. Hasta el momento hay dos acusados en prisión preventiva y está a la espera de una definición que permita poner fecha al inicio del juicio oral.
A las 17:10 del 16 de octubre de 2024, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona gravemente herida en el patio interno del hotel. Personal policial de la Comisaría Vecinal 14B y del SAME llegó pocos minutos después. “Cuando arribó el equipo de cercanía del SAME, constató que la persona había fallecido. Presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de la caída”, explicó en ese momento Alberto Crescenti, titular del servicio de emergencias.
En la habitación 310 -donde se hospedaba Payne- encontraron un escenario caótico: muebles destrozados, vasos con alcohol, restos de drogas y un televisor roto. El encargado del hotel, en la llamada al 911, había advertido: “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol. Cuando está consciente, rompe todo en la habitación y tememos que haga algo que ponga en riesgo su vida”.
La autopsia determinó que Payne falleció por politraumatismos que le provocaron una hemorragia interna y externa, producto de la caída. Su cuerpo presentaba 25 lesiones compatibles con caída de altura.
Los análisis toxicológicos revelaron un cóctel de sustancias letal: cocaína blanca, cocaína rosa (tusi), benzodiacepinas, crack, ketamina y MDMA. Los especialistas señalaron que el músico no presentó signos de reacción al caer, algo frecuente en casos de intoxicación profunda. Se habría precipitado en estado de semi o total inconsciencia.
¿Cómo fueron los días de Liam Payne en Argentina antes de su trágica muerte?
Payne llegó al país el 30 de septiembre de 2025 junto a su novia, la influencer Kate Cassidy, y se alojó en el Palacio Duhau Park Hyatt Buenos Aires. Esa misma noche, el ex One Direction salió a la puerta del hotel y estuvo aproximadamente 40 minutos firmando autógrafos, sacándose fotos y charlando con alrededor de 60 fans que lo fueron a conocer. Muchas personas notaron que, a pesar de su simpatía, el rostro del músico parecía desencajado.
Al día siguiente, las integrantes del club de fans Liam Payne Argentina se acercaron al músico y le regalaron la camiseta alternativa de la Selección que le habían comprado en 2023 para obsequiarle durante su visita al país prevista para septiembre de ese año, fecha en la que daría un show en el Movistar Arena y que debió cancelar por problemas de salud.
Ese mismo martes, Payne compartió en su cuenta de Snapchat numerosas imágenes de su encuentro con sus seguidores en la puerta del hotel. “Mucho amor. Ustedes dan los mejores abrazos. Muchas gracias por los regalos, son muy amables”, expresó entonces. Según testimonios de quienes estuvieron allí, se estima que el cantante estuvo alrededor de dos horas con más de 200 fans.
El miércoles 2 de octubre, el músico tuvo su primera salida pública: fue al recital de Niall Horan, su excompañero de One Direction, en el Movistar Arena. Desde el palco, saludó a sus fans y bailó.
Esa misma semana, Payne fue a jugar al bowling con su novia y su amigo argentino a un sitio llamado Paloko, ubicado en el barrio de Belgrano. También, fue un fanático más en el recital de Paul McCartney en River Plate el sábado 5 de octubre, y fue al club de Polo de Patagones a andar a caballo.
El sábado 12, su novia decidió regresar a Miami. “Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que estaríamos allí cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y pensé: ‘Necesito volver a casa’”, señaló la influencer a través de sus redes sociales.
Tras la partida de Kate, Payne se trasladó a un hotel de Palermo, donde comenzaron sus días de descontrol. “Esos últimos tres días lo vi poco. Liam estaba con mucha energía, pero no estaba mal”, sostuvo su amigo Rogelio Nores en diálogo con La Nación. Sin embargo, según se reconstruyó en la investigación que llevó adelante la Justicia, los últimos días del cantante estuvieron signados por un cuantioso consumo de estupefacientes y alcohol.
A las 14 del 16 de octubre, la encargada operativa del hotel, llamó al empresario argentino para pedirle que Payne se retirara del hotel. Entonces, se presentó para resolver una disputa que transcurrió en el lobby del establecimiento entre el músico y dos prostitutas que le reclamaban cinco mil dólares.
Media hora más tarde, Nores regresó. El personal de limpieza del hotel le informó sobre la rotura -causada por un golpe- del televisor del cuarto de Payne. Minutos después de las 16 se escucharon ruidos en el tercer piso que indicaban que se estaban rompiendo más cosas.
El británico bajó otras dos veces a la recepción: la primera, tuvo un episodio de ira y destrozó su notebook contra el piso. La segunda, según el testimonio de otros huéspedes, tuvo convulsiones, se desvaneció y cayó al piso.
Esteban Grassi, jefe de recepción del hotel, lo asistió junto a otras dos personas, lo llevó a su habitación y llamó al 911 (a las 17.01), según consta en el expediente. “Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol [...] Estamos un poco con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida”, relató el encargado en la llamada.
Cuando llegó la policía, el músico habí caído al patio interno del hotel desde el balcón de su habitación, ubicada en el tercer piso. En la autopsia se hizo referencia a 25 lesiones por politraumatismos y hemorragias causados por una caída de 12 metros, en tanto los análisis toxicológicos indicaron que había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos por un lapso de al menos 72 horas.