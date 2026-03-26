Italia se juega todo: arranca el repechaje rumbo al Mundial 2026

En ese escenario, todas las miradas se posan sobre Italia, que vuelve a jugarse su clasificación en una instancia límite. El tetracampeón del mundo, que arrastra la frustración de haberse quedado afuera de las últimas ediciones, encabeza uno de los cuadros europeos más exigentes. Deberá superar primero a Irlanda del Norte y luego imponerse en una final que también involucra a Gales y Bosnia, en busca de un lugar en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza.