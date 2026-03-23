Se juegan los repechajes: la agenda completa de los duelos que definirán los últimos clasificados al Mundial 2026

La tensión también se trasladará a Valencia, España, donde Ucrania ejercerá su localía ante Suecia debido al conflicto bélico que le impide jugar en su territorio. El vencedor de ese duelo será anfitrión de quien resulte ganador del cruce entre Polonia y Albania para sumarse el Grupo F de la Copa del Mundo, donde lo esperan Países Bajos, Japón y Túnez. Simultáneamente, el cuadro que involucra a Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania definirá al último integrante de la Zona D, compartida con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Todos los encuentros de semifinales se disputarán en la tarde del jueves, configurando una jornada de fútbol imperdible.