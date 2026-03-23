Se juegan los repechajes: la agenda completa de los duelos que definirán los últimos clasificados al Mundial 2026
Esta semana, 22 países se disputarán los seis cupos que todavía esperan dueño en la renovada Copa del Mundo de 48 equipos. La suerte de Italia y el destino de Bolivia se llevan la atención entre los 16 partidos que se jugarán.
El camino hacia el Mundial 2026 entra en su fase de definiciones más dramáticas. Con 42 equipos ya con el pasaje en mano, esta Fecha FIFA de marzo será el escenario donde 22 seleccionados buscarán quedarse con los últimos seis boletos disponibles. El formato es implacable: partidos únicos, sin margen de error, donde la gloria o el abismo se definen en 90 minutos, prórroga o penales. La atención se divide en dos grandes frentes: la siempre exigente repesca de la UEFA, que reparte cuatro cupos, y el Repechaje Intercontinental en suelo mexicano, que otorgará las últimas dos plazas para completar los grupos de la cita máxima.
En el Viejo Continente, la actividad comenzará este jueves 26 de marzo con ocho semifinales. El Grupo A del Mundial aguarda por el desenlace de una llave donde República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte pelearán palmo a palmo. Por otro lado, la mirada del mundo estará puesta sobre la Italia de Luciano Spalletti. La "Azzurra" deberá recibir primero a Irlanda del Norte en Bérgamo y, en caso de avanzar, tendrá que viajar como visitante para definir su suerte ante Gales o Bosnia por un lugar en el Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza.
La tensión también se trasladará a Valencia, España, donde Ucrania ejercerá su localía ante Suecia debido al conflicto bélico que le impide jugar en su territorio. El vencedor de ese duelo será anfitrión de quien resulte ganador del cruce entre Polonia y Albania para sumarse el Grupo F de la Copa del Mundo, donde lo esperan Países Bajos, Japón y Túnez. Simultáneamente, el cuadro que involucra a Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania definirá al último integrante de la Zona D, compartida con Paraguay, Estados Unidos y Australia. Todos los encuentros de semifinales se disputarán en la tarde del jueves, configurando una jornada de fútbol imperdible.
El sueño boliviano y la escala en México
Para los fanáticos de este lado del mapa, el interés central estará puesto en Monterrey y Guadalajara, las sedes elegidas para el Repechaje Intercontinental. Bolivia tiene ante sí una oportunidad histórica y este jueves, desde las 19, se medirá ante Surinam en la semifinal. Quien logre salir victorioso de ese cruce deberá verse las caras el martes 31 con Irak, que ya espera en la final por su mejor posición en el Ranking FIFA, buscando un lugar en el Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.
La otra llave internacional comenzará en la medianoche del viernes con el enfrentamiento entre Nueva Caledonia y Jamaica. El ganador de este duelo tendrá el desafío final contra la República Democrática del Congo por el último cupo del Grupo K, zona que ya integran Portugal, Colombia y Uzbekistán. Con este panorama, el mapa del Mundial quedará finalmente diagramado, cerrando un proceso eliminatorio que ha sido tan extenso como apasionante y que promete entregar finales de infarto en Dublín, Praga, Estocolmo o cualquier rincón donde ruede la pelota esta semana.
Los horarios de todos los partidos del jueves
14
Turquía - Rumania (Llave C)
16:45
Eslovaquia - Kosovo (Llave C)
Gales - Bosnia (Llave A)
Italia - Irlanda del Norte (Llave A)
Ucrania - Suecia (Llave B)
Polonia - Albania (Llave B)
República Checa - Irlanda (Llave D)
Dinamarca - Macedonia (Llave D)
19
Bolivia - Surinam (Llave 1)
23:55
Jamaica - Nueva Caledonia (Llave 2)