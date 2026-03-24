¿Quién es Mauritania? Conocé al exótico rival que enfrentará la Selección este viernes

Los mejores jugadores del país africano son el mediocampista Oumar Ngom, quien se desempeña en el Lecce de la Serie A italiana, y el delantero Aboubakary Koïta, figura del AEK Atenas en Grecia, club habitual en competiciones continentales. También resaltan las figuras de Pape Ndiaga Yade, quien milita en el Sheriff Tiraspol de Moldavia (equipo con vasta experiencia en Champions League), y el defensor central Lamine Ba, quien juega en el Śląsk Wrocław de Polonia. Además, Bakari Camara y Mamamdou Diop se desempeñan en la segunda división del fútbol francés.

Todos ellos representan la esperanza de un equipo que llega a Buenos Aires sin nada que perder y con la motivación de enfrentar, quizás por única vez, a los vigentes campeones del mundo en uno de los estadios más míticos del planeta.