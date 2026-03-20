Argentina vs Zambia: la AFA anunció el amistoso que servirá como prueba rumbo al Mundial

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Mauritania el viernes 27 de marzo y a Zambia el martes 31, ambos encuentros desde las 20.15 en la Bombonera. Será una doble presentación en casa que permitirá volver a ver al campeón del mundo ante su gente, pero también ajustar detalles a menos de tres meses del estreno en la Copa del Mundo, donde Argentina debutará frente a Argelia en Kansas.