Bangladesh: más de 20 muertos en la caída de un colectivo al río Padma

Este jueves algunos videos se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Desde Bangladesh circularon escalofriantes imágenes del momento en que un colectivo repleto de pasajeros caía y se hundía en el río Padma, en el distrito de Daulatdia. Los viajeros regresaban a la capital luego de los festejos y del fin del Ramadán. Solo algunos de ellos lograron salir por sus propios medios ante la desesperación de los presentes, pero muchos otros perdieron la vida.