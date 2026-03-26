Bangladesh: más de 20 muertos en la caída de un colectivo al río Padma

Este jueves algunos videos se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Desde Bangladesh circularon escalofriantes imágenes del momento en que un colectivo repleto de pasajeros caía y se hundía en el río Padma, en el distrito de Daulatdia. Los viajeros regresaban a la capital luego de los festejos y del fin del Ramadán. Solo algunos de ellos lograron salir por sus propios medios ante la desesperación de los presentes, pero muchos otros perdieron la vida.
El accidente ocurrió este miércoles 25 cuando el colectivo se encontraba sobre una plataforma y empezó a circular para subir a un ferry. La tragedia terminó con la vida de 23 personas: 20 cuerpos fueron recuperados por personal auxiliar después del accidente y un buzo profesional encontró un cuerpo más en el fondo del río. Dos mujeres, rescatadas por lugareños, perdieron la vida mientras eran atendidas en el hospital.
Investigan por qué cayó el colectivo al río en Bangladesh
Se estima que 40 personas viajaban en el colectivo. Las autoridades locales detallaron que el chofer perdió el control del vehículo mientras intentaba acceder al transbordador. En las imágenes registradas se ve el momento en que el bus acelera sin control y queda con dos ruedas fuera de la plataforma sobre el río. De repente, empieza a caer y en pocos segundos queda completamente sumergido.
La región del río Padma en la que cayó el transporte dificultó la búsqueda y el rescate por la fuerte corriente. Los sobrevivientes también debieron luchar contra ella para poder salir a salvo del colectivo. En el salvamento trabajaron durante horas agentes de la Marina, voluntarios, bomberos y personal de Defensa Civil.
El pueblo de Daulatdia se encuentra en Rajbari, a 235 kilómetros al oeste de Daca, la capital de Bangladesh. Es popular por ser uno de los pueblos con mayor cantidad de burdeles en el país. El accidente de este miércoles puso en la mira los protocolos de seguridad de la terminal de abordaje y la infraestructura utilizada para el embarque de vehículos.
El colectivo fue recuperado con la intervención de una grúa. Los investigadores continúan trabajando para identificar a las víctimas y esclarecer qué sucedió en el interior del vehículo para haber ocasionado tal accidente. Se espera que en la brevedad, el gobierno local dé un parte oficial tras la recopilación de datos y testimonios.