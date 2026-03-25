La Reserva de Atético Tucumán busca recuperar la punta frente a Vélez en el Monumental

Otro condimento que le suma valor a la jornada será la posibilidad de que los hinchas acompañen al equipo. La entrada será libre y gratuita, y el público podrá ubicarse en la tribuna de calle Laprida, una invitación ideal para quienes aún no han tenido la oportunidad de ver a la Reserva y seguir de cerca a un grupo de jugadores que ilusiona, no sólo por los resultados, sino también por la forma en la que se expresa dentro del campo de juego.