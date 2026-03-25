La Reserva de Atético Tucumán busca recuperar la punta frente a Vélez en el Monumental
Con el liderazgo del Grupo A en juego, el equipo de Ramiro González recibe este jueves desde las 20.30 al "Fortín" con entrada libre y gratuita. Ante la baja de Enrique Maza por su citación a la Selección, Patricio Albornoz será el dueño del arco en un once que sumará el rodaje de futbolistas del plantel profesional para dar el golpe en el "José Fierro".
El estadio Monumental "José Fierro" volverá a ser escenario de una noche especial. Este jueves, desde las 20.30, la reserva de Atlético Tucumán recibirá a Vélez Sarsfield en el cierre de la sexta fecha del Grupo A del torneo Apertura de la Copa Proyección, en un duelo que tiene todos los condimentos de una final anticipada. No sólo por el presente de ambos equipos, sino porque llegan igualados en 10 puntos y el ganador quedará como líder, en una zona cada vez más competitiva.
El contexto le agrega todavía más atractivo al encuentro. Racing Club e Instituto de Córdoba encabezan momentáneamente la tabla con 11 unidades, aunque ya disputaron sus compromisos de la fecha. En tanto, Talleres de Córdoba y San Lorenzo también cuentan con 10 puntos y aún deben jugar, lo que configura un escenario de paridad absoluta, donde cada partido empieza a tener valor determinante pensando en la clasificación. Cabe recordar que los cuatro primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final.
El conjunto “Decano”, dirigido por Ramiro González, buscará hacerse fuerte en casa y dejar atrás la caída sufrida en la jornada anterior. En su visita a River Plate, el elenco tucumano perdió el invicto al caer por 1 a 0, en un encuentro parejo donde, pese al resultado, volvió a mostrar pasajes de buen fútbol y una idea clara de juego. Ese rendimiento, sumado a lo realizado en las primeras fechas, le permite llegar con confianza a este compromiso clave.
Del otro lado estará un Vélez que también atraviesa un buen momento. El equipo de Liniers, conducido por Marcelo Bravo, viene de conseguir una victoria importante como local frente a Godoy Cruz, resultado que le permitió alcanzar la línea de Atlético y posicionarse como uno de los protagonistas del grupo. Fiel a su estilo, el “Fortín” apuesta a un juego dinámico, con buen manejo de la pelota y transiciones rápidas.
Probable formación de Atlético
En cuanto a la formación del elenco tucumano, habrá novedades importantes. En el arco estará Patricio Albornoz, quien cumplirá 26 años el próximo 4 de abril y tendrá la responsabilidad de defender los tres palos en reemplazo de Enrique Maza, convocado a la Selección Argentina Sub 20. Su presencia aporta experiencia en un partido que puede marcar el rumbo del equipo en el torneo.
Además, el cuerpo técnico aprovechará el encuentro para observar de cerca a futbolistas que integran el plantel profesional. Será el caso del lateral izquierdo Ramiro Paunero y del volante Ezequiel Godoy, conocido como “Pipa”, quienes jugarán por primera vez en el año en la Reserva. Ambos suelen ser alternativas en el banco de relevos del primer equipo que conduce Julio César Falcioni, por lo que su presencia también suma jerarquía y rodaje competitivo al conjunto.
Más allá de los nombres propios, ambos equipos comparten una característica que los vuelve especialmente atractivos: la intención de jugar bien al fútbol. Tanto Atlético como Vélez han mostrado en estas primeras fechas un funcionamiento colectivo aceitado, con futbolistas de buen pie y una idea ofensiva que invita al espectáculo. Por eso, se espera un partido abierto, con intensidad y situaciones en ambos arcos.
Otro condimento que le suma valor a la jornada será la posibilidad de que los hinchas acompañen al equipo. La entrada será libre y gratuita, y el público podrá ubicarse en la tribuna de calle Laprida, una invitación ideal para quienes aún no han tenido la oportunidad de ver a la Reserva y seguir de cerca a un grupo de jugadores que ilusiona, no sólo por los resultados, sino también por la forma en la que se expresa dentro del campo de juego.
Así, el Monumental "José Fierro" se prepara para albergar un cruce decisivo. Dos equipos con aspiraciones, una tabla apretada y el liderazgo en juego. En Tucumán, la noche del jueves tendrá aroma a definición anticipada.