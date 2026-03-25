Con dos cambios, Sportivo Barracas ya tiene el "11" para enfrentar a Atlético en la Copa Argentina

En el actual campeonato, Sportivo Barracas mostró una base competitiva que se apoya principalmente en el orden y la solidez defensiva. Esa estructura fue una de las claves para conseguir dos triunfos y una derrota en el arranque, un dato que le permitió llegar con confianza a un compromiso que aparece como uno de los más importantes del semestre. Además, el antecedente reciente refuerza la sensación de que el equipo atraviesa un momento ideal para animarse a algo grande.