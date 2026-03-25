Secciones
DeportesFútbol

Con dos cambios, Sportivo Barracas ya tiene el "11" para enfrentar a Atlético en la Copa Argentina

El “Arrabalero” volverá a jugar la competencia tras seis años y buscará sorprender al “Decano” en Ciudad de Caseros.

Con dos cambios, Sportivo Barracas ya tiene el 11 para enfrentar a Atlético en la Copa Argentina
Hace 2 Hs

Sportivo Barracas volverá a presentarse en la Copa Argentina después de seis años y esta tarde tendrá un desafío de máxima exigencia: desde las 19 enfrentará a Atlético Tucumán por los 32avos de final. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, cancha de Estudiantes de Buenos Aires, donde el “Arrabalero” intentará dar el golpe ante un rival de la Liga Profesional.

El equipo de Claudio Vidal llega a este cruce en un contexto que alimenta la ilusión. El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años recientes del club, luego de haber alcanzado la final del Reducido de la Primera C y quedar muy cerca del ascenso. Aquella campaña, más allá de la frustración por la caída ante Ituzaingó en los penales, le permitió meterse en esta edición del torneo federal y volver a medirse con equipos de otra categoría.

En el actual campeonato, Sportivo Barracas mostró una base competitiva que se apoya principalmente en el orden y la solidez defensiva. Esa estructura fue una de las claves para conseguir dos triunfos y una derrota en el arranque, un dato que le permitió llegar con confianza a un compromiso que aparece como uno de los más importantes del semestre. Además, el antecedente reciente refuerza la sensación de que el equipo atraviesa un momento ideal para animarse a algo grande.

¿Cómo sería el 11 titular de Sportivo Barracas?

De cara al encuentro de esta noche, Claudio Vidal confirmó a LA GACETA dos modificaciones en relación con el equipo que se venía manejando como probable. Saldrán Alen Boschi y Santiago Sosa, mientras que ingresarán Mauro Romay y Diego Perea. Así, el DT terminó de definir la alineación con la que buscará plantarse ante el “Decano” en un escenario que promete ser especial para la institución.

De esta manera, Sportivo Barracas formará con Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Ítalo Portillo; Mauro Romay, Nahuel Durruty, Nazareno Vidal, Tomás Bellido y Diego Perea; Iván Santa Cruz. El “Arrabalero” sabe que no la tendrá fácil, pero también entiende que este tipo de noches pueden quedar en la historia: nunca logró superar los 32avos de final y esta vez intentará romper esa barrera frente a Atlético Tucumán.

Temas Buenos AiresCopa ArgentinaClub Atlético EstudiantesClub Atlético TucumánAtlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
1

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
2

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez
3

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial
4

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
5

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán
6

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Más Noticias
Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

“Al principio no entendían”: Juárez contó cómo vivió su familia el gol agónico con San Martín

“Al principio no entendían”: Juárez contó cómo vivió su familia el gol agónico con San Martín

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la vía judicial

Manuel Adorni se defendió por su patrimonio pero evitó dar detalles por la "vía judicial"

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: Me operaron y podrían intervenirme otra vez

Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Independiente vende a una de sus figuras a Europa y cierra una operación millonaria

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Sportivo Barracas por la Copa Argentina

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Agostina Páez podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Comentarios