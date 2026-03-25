Con dos cambios, Sportivo Barracas ya tiene el "11" para enfrentar a Atlético en la Copa Argentina

Sportivo Barracas volverá a presentarse en la Copa Argentina después de seis años y esta tarde tendrá un desafío de máxima exigencia: desde las 19 enfrentará a Atlético Tucumán por los 32avos de final. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, cancha de Estudiantes de Buenos Aires, donde el “Arrabalero” intentará dar el golpe ante un rival de la Liga Profesional.
El equipo de Claudio Vidal llega a este cruce en un contexto que alimenta la ilusión. El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años recientes del club, luego de haber alcanzado la final del Reducido de la Primera C y quedar muy cerca del ascenso. Aquella campaña, más allá de la frustración por la caída ante Ituzaingó en los penales, le permitió meterse en esta edición del torneo federal y volver a medirse con equipos de otra categoría.
En el actual campeonato, Sportivo Barracas mostró una base competitiva que se apoya principalmente en el orden y la solidez defensiva. Esa estructura fue una de las claves para conseguir dos triunfos y una derrota en el arranque, un dato que le permitió llegar con confianza a un compromiso que aparece como uno de los más importantes del semestre. Además, el antecedente reciente refuerza la sensación de que el equipo atraviesa un momento ideal para animarse a algo grande.
¿Cómo sería el 11 titular de Sportivo Barracas?
De cara al encuentro de esta noche, Claudio Vidal confirmó a LA GACETA dos modificaciones en relación con el equipo que se venía manejando como probable. Saldrán Alen Boschi y Santiago Sosa, mientras que ingresarán Mauro Romay y Diego Perea. Así, el DT terminó de definir la alineación con la que buscará plantarse ante el “Decano” en un escenario que promete ser especial para la institución.
De esta manera, Sportivo Barracas formará con Ignacio Díaz Peyrous; Julián Rodríguez, Jorge Rosas Quintero, Franco Córdoba e Ítalo Portillo; Mauro Romay, Nahuel Durruty, Nazareno Vidal, Tomás Bellido y Diego Perea; Iván Santa Cruz. El “Arrabalero” sabe que no la tendrá fácil, pero también entiende que este tipo de noches pueden quedar en la historia: nunca logró superar los 32avos de final y esta vez intentará romper esa barrera frente a Atlético Tucumán.